Después de dos años y cuatro meses al aire, 100 Argentinos dicen llegó a su fin y Darío Barassi se despidió del aire con mucha emoción.

El conductor del programa cerró el ciclo rodeado del equipo que lo acompañó en todo este tiempo. “Chicos, estoy sensible”, advirtió el también comediante.

“Es un programa que nos dio un montón de satisfacciones, a todos. A mí me hizo millonario. Chicos, estoy sensible. Yo no soy bueno para expresar emociones. Pero estoy absolutamente feliz por todo lo que significó Argentinos... en mi vida”, inició.

“No siento que el formato me este soltando o que yo lo este soltando. Siento que es un ciclo que se cumplió. Ya pasaron más de dos años y medio. Siento que le di todo lo que tenía para darle a este formato. Dejé mi tiempo, mi cabeza, mi corazón, mi energía... todo lo dejé en este programa. Y el programa me dio un equipo, amigos, un oficio, que es la conducción. Es un ciclo que cierra perfecto y hay que ponerle un moño”, agregó con cierta emoción.

Posteriormente, remarcó que “estoy angustiado. Acá está mi familia, es mi rutina, estoy ocho horas acá. Acá me ven contento, enojado, angustiado, a las puteadas... Fue un proceso hermoso, un ciclo que va a marcar mi vida para siempre. Lo despido con amor y vendrán cosas nuevas”.

“Nos seguiremos cruzando. No me quiero quebrar, quiero conducir y que la pasemos bomba. Gracias a todas las autoridades del canal, a mis compañeros, a mi mujer y mis hijas que me bancan en casa. El único objetivo de este programa fue entretener y espero que lo hayamos logrado", cerró.