"Está muy mal": El desesperado pedido de ayuda de la mamá de Tomás Holder tras salir de Gran Hermano

Tomás Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano pero se las ingenió muchas veces para ser tendencia en las redes sociales, haciendo crecer su fama.

Holder contó que se alejaría de las redes sociales porque no la estaba pasando bien y que tenía ataques de pánico, y luego de eso, la madre del influencer reveló que él habría comenzado a consumir pastillas.

“Hola, cómo están, grabo esto para todos mis seguidores. Quería decirles que por un tiempo, por unos días o hasta que se me pase voy a dejar las redes más que nada porque sufrí ataques de pánico que no me están haciendo bien, quería mantenerlos informados que voy a mejorar pero por unos días, no sé cuántos, no voy a subir cosas, pero no se preocupen que estoy bien. Volví a mi ciudad, estoy en casa, con gente que me quiere, con mi familia”, dijo hace unos días el influencer en un video que compartió en sus redes y que será el último por un tiempo hasta que logre recomponer su salud.

En diálogo con el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, Mañanísima, la mujer reveló que está muy preocupada por su hijo por su cambio radical en su forma de ser luego de la salida de Gran Hermano.

El relato de Gisela comenzó: “Está muy mal, empezó con consumo de pastillas en fiestas electrónicas, a partir de enero. Yo me di cuenta por un video que él sube, donde lo vi distinto y le pregunté si había tomado algo. Me di cuenta en su historia que él estaba diferente”.

“Tomy era un pibe que comía sano, que entrenaba, que cuidaba a sus hermanos, hoy en día, ya no come más sano, no entrena. La semana pasada el hermanito le pidió que fuera a su cumpleaños en un club de barrio, acá en Rosario y todos los pibes se le tiraron encima de la alegría, pero ahí yo empecé a ver que respiraba mal. Se pudo quedar media hora nada más y se fue”, reveló también con respecto al cambió en sus hábitos.

Además, agregó: “Después volvió a Buenos Aires con toda esa junta de gente más grande, y me llamó un amigo de él para decirme que Tomy vive de joda, que se junta con gente que no es buena. Tiene una personalidad disociada entre el personaje ‘Holder’ y el Tomás que realmente es”.

En cuanto al consumo de drogas Gordillo contó que: “Lo agarré a tiempo. Y como Tomás es muy sincero, así como en su momento me contó que tomaba anabólicos en el gimnasio, ahora me contó que estaba tomando pastillas en las fiestas electrónicas”.

“Lo vi tan mal que llamé a un médico, que diagnosticó que estaba transitando un ataque de pánico y me recomendó que llamara a un psicólogo o a un psiquiatra, y llamé a un psiquiatra muy reconocido de Rosario, que también hace psicoanálisis”, continuó la madre del joven de 22 años.

Por último, expresó: ““Las pastillas que tomó le bajaron la serotonina y la dopamina y eso lo tiene deprimido, pero por lo menos frenó su consumo. Tiene que cambiar los hábitos, y juntarse con otra gente. Estaba con personas de 45 años y eso no me gusta”.