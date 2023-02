Desde el momento que se hicieron públicos los chats que involucraban a Fede Bal con otras mujeres, confirmando su lado infiel y terminando la relación Sofía Aldrey, fueron varios los actores secundarios de esta novela que comenzaron a desfilar por todos los medios. Como no podía ser de otra forma, Carmen Barbieri salió a dar la cara por su hijo.

Carmen habló sin tapujos en su programa Mañanísima sobre el escándalo protagonizado por su propio hijo, Federico Bal.

“Si Sofía se arrepiente va a ser tarde porque está arruinando matrimonios sin darse cuenta. Hay mucha gente involucrada, gente que tiene novios o arreglándose, y esto los terminó de destruir”, inició.

“Para mí, se lo dije varias veces a esta palabra, es un disgusto muy grande. Estoy adelgazando porque no como y no duermo hace ya varios días”, aseguró, a punto de derramar lágrimas. “Y no me quiero poner a llorar, pero te juro por mi mamá y mi papá, que es lo que más quiero en la vida, es un disgusto muy grande el que tengo”.

“Él me pidió muchas veces disculpas por el disgusto que estoy pasando. Me pidió tantas veces que le dije que no lo hiciera porque ya está hecho. No sirven las disculpas. Yo no disculpo cuando me hieren”, agregó.

“Yo no digo que la persona que fue infiel de ese matrimonio no tiene culpa, ¿pero quién devela? hay muchos chats con muchos nombres, estamos ensuciando a mucha gente. Que la gente se arregle ellos, que hagan terapia, pero ojo, no arruinemos lo que ya se está deteriorando”, cerró.