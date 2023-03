¿Es Voldemort?: Martitegui se operó la cara y las redes estallaron por su retoque estético

Masterchef Argentina regresó a la pantalla de Telefe el pasado lunes 20 de marzo y un detalle sobre Germán Martitegui no pasó desapercibido en las redes sociales.

Con la novedad de la designación de Wanda Nara como conductora, Martitegui se llevó todas las miradas Si bien ya tuvo su primer cruce con una participante, el reconocido chef se convirtió en tendencia por su “nuevo” aspecto físico.

En la emisión del primer episodio, se lo vio al cocinero algo distinto a sus apariciones anteriores, según destacaron televidentes que seguían el programa en Twitter.

Además, en uno de los spots de Telefe, ya se lo había visto a Germán Martitegui caminando tranquilamente por la ciudad hasta que una horda de personas comenzaba a perseguirlo con platos de cocina para su degustación, simulación de la dinámica de la competencia que fue interpretada también por los otros chefs, Donato Santis y Damián Betular.

"“Nueva vida, nuevo novio, nueva cara, como la de Germán Martitegui, el jurado de Masterchef, que para esta edición, se hizo la cara nueva", comenzó Rodrigo Lussich. "Este no es el Martitegui que conocemos siempre. Se hizo la cara nueva. Esta es la nueva cara de Martitegui, que no sólo se afeitó, parece que lo ha picado una avispa a Martitegui y las redes no lo perdonan", continuó.

A modo de burla, expresó: “Él avanza con esas gafas, es Arévalo, el que hacía las pulseadas de Gerardo. La pregunta es qué se hizo Martitegui. Todo nuevo, cara nueva en este caso”.

“Tiene que volver a ser el que era, barba”, le recomendó Paula Varela al ver el nuevo rostro del jurado. “Un rejuvenecimiento”, acotó Adrián Pallares.

“Che, está raro Martitegui en la publicidad de Masterchef Argentina”, “¿Martitegui se hizo algo en la cara? Es como otra persona”, “Qué le hicieron a Martitegui”, “¿Quién te hizo la carita?”, “¿Dónde está el Martitegui original? No nos estafen”, “¿Es Voldemort?”, fueron los comentarios que hicieron en Twitter sobre el cocinero.