MÉXICO (ADNSUR) – Thalía siempre se ha destacado, ya sea como protagonista de telenovelas exitosas y como cantante. Durante la pandemia, volvió a sorprender a sus seguidores al lanzar un nuevo disco con canciones infantiles.

“Viva Kids Vol 2″ tiene 15 canciones y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música. Los temas fueron compuestos por Thalía junto a Marcela De La Garza y cuenta con la producción de Armando Ávila.

Dentro de este material discográfico "Es un pedo", es una de las canciones que ha generado furor en las redes sociales.

“Sienten un olor, algo familiar. Esta es mi venganza, se lo van a tragar, Fue tan silencioso, no hubo tiempo de escapar. Les pican los ojitos, se quieren güacarear. Este gas no se puede negar. Salió de un cuerpo de este lugar. Calladito me voy a quedar, porque el que lo huele es el que lo trae atrás”, interpreta la artista en este llamativo tema que habla sobre una temática escatológica.