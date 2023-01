"Es un alimento proteico": Ingrid Grudke mostró una receta fit que incluía carne con miel y generó polémica

Ingrid Grudke colgó las pasarelas de moda por las competencias de fisicoculturismo y apostó a un fuerte cambio de hábitos alimenticios; come más proteínas que cualquier alimento para generar más masa muscular.

Sin embargo, esta vez fue más allá y generó polémica en las redes por una receta fit. Se trata de un licuado de carne con miel: “Un licuado no necesariamente tiene que ser de frutas o dulce, acá les dejo una receta de un licuado de carne y miel… Es un alimento proteico que puede llamar la atención o no gustar, pero a muchos les va a interesar”, escribió Ingrid en el posteo que hizo en sus redes sociales.

En las imágenes aparece la rubia mostrando un plato con carne cocida y fría, la cual luego tira a la licuadora y le agrega miel. "Cocinamos el pedazo de carne y lo cortamos en pedacitos que luego van a ir a la licuadora", comenzó explicando.

Además de compartir el paso a paso en un video, Ingrid incluyó en la descripción algunos tips para preparar este llamativo licuado de carne y miel. "Es recomendable usar una carne vacuna sin grasa, también puede ser pechuga de pollo, se puede hervir o al horno. Si lo haces al horno, hay veces que la carne se quema un poco en algún costado, la parte más tostada quítala, no le da buen sabor, queda a amargo. Usa solo las partes bien cocidas", detalló.

Sus seguidores le dejaron varios mensajes de repudio: “No me da ,ni lo probaría”, “Nooo!! Mirá que no soy vegetariana y menos vegana, pero no puedo tolerar esta receta”, “De solo verlo me dio impresión”, “No entiendo para que licuar el peceto? Cuchillo y tenedor y masticación lenta, es mucho más digestivo”. “Ingrid,en esta paso y no soy vegana, me da cosita”, “Dios espero q sea algo del día del inocente porque me va a dar un ataque”.