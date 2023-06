La temporada 2 de Los Protectores, la comedia de Star+ protagonizada por Adrián Suar (Renzo “Mago” Magoya), Andrés Parra (Reynaldo “Colombia” Morán) y Gustavo Bermúdez (Carlos “Conde” Mendizábal), sorprendió con una escena que tuvo como actor a ¡Lionel Messi!.

En este fragmento se puede ver a los actores Suar, Bermúdez y Parra hacerle una propuesta que a Messi “no le gustó nada”.

Durante una visita en París le proponen un proyecto que tiene como objetivo apoyar a los juveniles que están dando sus primeros pasos en las inferiores de distintos clubes, a lo cual Messi accede, y a continuación le proponen otro negocio.

"Estuve pensando en que hagamos un negocio: en tus vacaciones, cuando estés en el periodo de tranquilidad con tu familia, te vas a Buenos Aires y juegues un día distintos en equipos de la A, B, y C. Chacarita, Atlanta, Boca, River, hasta que termines en tu querido Newell’s Old Boys. Yo ya hablé con un montón de empresas”, le comenta Suar.

Pero el flamante atacante del Inter de Miami lo amenazó: “Me parece que sos un desubicado vos, cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá. Es para darte una piña, sinceramente. No me dijeron esto, dijeron que me iban a hablar de un proyecto de los chicos... lo que yo hago, no lo hago por negocios", lanzó furioso.

Tras algunos momentos de tensión, los visitantes logran calmar a Leo y terminan brindando. Pese a que el "Mago" intenta disculparse, el campeón del Mundo va directo a otro tema.