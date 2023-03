¿Es la elegida?: Romina habló de más y confirmó que recibió información en el confesionario de Gran Hermano

" Gran Hermano 2022" se acerca a su gran final, y los rumores de fraude y acomodo son estridentes entre su público. Julieta, Nacho, Romina y hasta Marcos fueron acusados de arreglo en alguna u otra ocasión, y de cara a la última eliminación de la temporada, la exdiputada es la participante bajo fuego.

Romina, una de las participantes de Gran Hermano que más controversia genera entre los fans. cometió un grave error y desató un terrible escándalo en las redes sociales.

Durante una conversación con los demás integrantes de la casa de Gran Hermano, Romina deslizó: “Acá es un juego, y a mi me lo han dicho muchas veces en el confesionario. ‘Romina no te olvides’, me dijeron cuando iba mal porque me peleaba con un compañero. Por eso yo prendí mi lamparita, y eso me lo hicieron ver en el confesionario”.

Estas palabras volvieron a poner en jaque la credibilidad del juego y muchos fans aseguraron que la ex diputada está acomodada por la producción. De hecho, ya se cree que el eliminado del certamen este domingo será Nacho con el fin de que ella encuentre un lugar en la final.

Aún así, las encuestas de redes sociales dictan que Romina debería ser la que salga este fin de semana. Es por eso que, de no ser así, mucho usuarios ya admitieron que dejarían de creer en el programa.

Mientras tanto, el juego se acerca a su gran final: este jueves, los participantes recibieron la inesperada visita de Wanda Nara y los jurados de "MasterChef", quienes los desafiaron a una noche de cocina. Antes de la última eliminación de la temporada, Marcos también se reencontró con su familia dentro de la casa.