Elian Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, estuvo en prisión durante casi tres meses. Ahora que se encuentra en libertad, participó en varias entrevistas y una de ellas fue en un streaming de Twich.

Octavio Appo, un influencer y streamer conocido como “Oky”, mantuvo un diálogo con el cantante de la Cumbia 420 y le consultó sin filtros sobre su relación con Wanda Nara. "Me hablo siempre con ella. Todo piola, todo flama, todo light", expresó L-Gante y segundos después sacó su celular para mostrar las conversaciones que mantiene con la mediática.

Acto seguido, Oky le preguntó a Elian: "¿O sea no fue marketing?", por lo que el cantante reveló que tuvo un vínculo real con la empresaria

Luego, el streamer le consultó al cantante si conoció a los hijos de la empresaria y él lanzó una respuesta afirmativa. Instantáneamente, el entrevistador le preguntó: "¿Te quieren?" y el artista se mostró sincero revelando que no sabría decirlo, así que se escucharon varias carcajadas de fondo.

"O sea, no fue marketing. Porque mucha gente dijo: ‘no, no se quieren, no se dan besos, nada’", señaló el streamer. Y L-Gante sostuvo: "Jamás, jamás, jamás".

En el video se puede observar como el tucumano le insistió de manera picante: "Pero, entre beso y beso pinta la sin hueso".

A lo que el artista explicó: “Creo que ahora en estos días está por acá” y tuvo razón, porque la empresaria arribo al país y activó rumores de reconciliación.