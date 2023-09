¿En quiebra?: L-Gante reveló que atraviesa un dramático momento económico tras salir de la cárcel

Tras estar casi tres meses detenido, L-Gante volvió a la libertad y comenzó a transitar su regreso a la vida cotidiana que llevaba antes de terminar en la DDI de Quilmes.

El cantante de cumbia 420 había sido culpado y encerrado por la privación ilegitima de la libertad y además por portación de armas, y fue transferido al penal ubicado en la ciudad al sur del conurbano bonaerense.

Si bien admitió que logró seguir trabajando y hasta grabó un tema en la cárcel, la realidad es que económicamente vive uno de sus momentos más complejos.

El hecho de no tener shows y recitales hace tanto tiempo, que en definitiva es lo que más dinero le deja, no le permitió facturar como lo venía haciendo previo a ser detenido. Sostener su nivel de vida y el de su familia, es otra cuestión que lo obligan a tener que volver rápidamente."Me cambió completamente todo. Con entender que estaba ahí y que no iba a poder salir”, mencionó en Luzu TV.

L-Gante rompió el silencio y reveló crudos detalles de la pesadilla que vivió en la cárcel: "No fui un preso vip"

También se refirió a los tratos dentro del penal, ya que aseguró que tanto los demás presos como los policías tuvieron un gran trato con él, que nunca tuvo un problema en sus casi tres meses. También agregó que estuvo más de un día sin un colchón y que los demás reclusos lo ayudaron.

“Te digo la verdad, no tengo ni un peso ahora. Ahora tengo que ponerme a laburar”, fue el dramático comentario de L-Gante sobre su actual estado económico. Pese a que el cantante tenga varios autos de lujo, y una gran casa, lo cierto es que no puede pagar la nafta y le cuesta juntar el dinero, al no tener ingresos fijos en los últimos meses.