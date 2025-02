En los últimos días, una famosa modelo desató un escándalo luego de revelar detalles íntimos de un campeón del mundo.

Se trata Claudia Bavel, una mujer destacada en la plataforma OnlyFans, quien filtró detalles de su relación con el histórico portero del Real Madrid y de la selección española, Iker Casillas.

En un programa de televisión, Bavel aseguró haber mantenido un vínculo sentimental con Casillas. Según la modelo, en un principio la pareja tuvo una relación abierta, pero más tarde Casillas le expresó su deseo de tener hijos con ella, lo que llevó a cerrar la relación.

Sin embargo, la situación se complicó cuando se filtraron conversaciones y fotos de la pareja, generando una gran controversia mediática.

En la entrevista, Bavel no dudó en criticar duramente el desempeño sexual de Casillas: "Es mejor como futbolista que en la cama. Además, es tacaño y poco generoso". Estas declaraciones provocaron una enorme polémica en los medios.

LOS MENSAJES ÍNTIMOS DE IKER CASILLAS A CLAUDIA BAVEL

“Vente a la capital, te me haces rogar. Te voy a comer. Sé que no soy de tu talla, pero me da igual”, “Soy fan de ti.”,"Escúchame una cosa: estás buenísima. Estás buenísima, ¿me puedes explicar a mí esto?", habría escrito la leyenda del Real Madrid.

A su vez, cada vez que ella le enviaba una foto sugerente de su cuerpo, Casillas respondía: “Mío.”

Por su parte, el exarquero también le hizo un comentario sobre un lunar de la modelo: “Me encanta el lunar que tienes en la boca.” “Al personal me lo revolucionas entero. Dios bendito. Muy guapa”, remarcó.

Cuando Bavel le cuestionó por dar "likes" a las fotos de sus amigas, Casillas explicó: "Claro, para que me dejen en paz los periodistas. El dedo va solo."

En otro momento de la conversación, cuando la modelo le mencionó que no le gustaba que le pusiera tantos "likes", Casillas le contestó: "Formal conmigo no. Me gusta que seas tú como eres."

Ante la filtración de estos mensajes y la polémica generada, Casillas ha preferido mantener silencio hasta el momento.