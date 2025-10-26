La China Suárez volvió a generar revuelo en las redes sociales luego de compartir una foto en la que se veían varias prendas de sus hijos, aunque un pequeño detalle captó especialmente la atención de sus millones de seguidores.

En sus historias de Instagram, la actriz mostró varias camisetas del Galatasaray personalizadas con los nombres de cada integrante de su familia, incluyendo su propio apodo, “China”, junto a los de sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un pequeño muñeco vestido de rosa colocado sobre la mesa, justo encima de la camiseta de su hija mayor.

Este detalle hizo que muchos usuarios interpretaran el objeto como un posible guiño a los rumores sobre un cuarto embarazo.

A pesar de la ola de especulaciones, la actriz y cantante ha aclarado en varias entrevistas y publicaciones que, por el momento, “no tiene planes de tener un cuarto hijo”. La publicación rápidamente se llenó de comentarios y reacciones, con seguidores debatiendo si el muñeco era solo un juguete de los niños o un mensaje sutil que alimenta nuevas conjeturas.