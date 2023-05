¿El peor público?: María Becerra recordó el incómodo momento que vivió en Comodoro

María Becerra está atravesando una de las etapas más emocionantes de su carrera profesional. Tras el lanzamiento de "Te Cura", tema que forma parte de la banda sonora de la última entrega de Fast & Furious, la cantante argentina ha tomado impulso para dar comienzo a una nueva y prometedora etapa en su carrera musical.

Hace unos días atrás, la cantante se presentó en Los 40 principales y brindó detalles de su nuevo proyecto que acaba de ver la luz y a los que están por venir.

En este sentido, la artista se prepara para dar el siguiente salto, que estará muy relacionado con la interpretación. De hecho, confesó en su nuevo videoclip nos mostrará esta faceta al completo y que nos adentrará en la historia que quiere transmitir con sus dotes interpretativas.

El inesperado acercamiento entre Fede Bal y María Becerra que generó indignación: "Dame un.."

Sin embargo, durante la entrevista, lanena de Argentina recordó su show en el aniversario de Comodoro Rivadavia y habló sobre la incomodidad que vivió al subir una fanática comodorense al escenario.

Al ser consultada por los celulares y los recitales, aseguró que “es una lástima, entiendo que quieran inmortalizar el momento pero solo un pedacito, ya toda la canción es un montón. Muchas veces ves el flash del celular, no le ves la cara”.

“Hace poco me pasó que subí a una chica que estaba en primera fila y quería cantar conmigo una canción que es muy especial para mí. Ella no me miró un segundo, desde que empezó hasta que terminó, fue una falta de respeto. No es lindo”, cerró.