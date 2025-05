"El Eternauta" es la serie más vista en 20 países: ¿cuándo se estrenará la segunda temporada?

"El Eternauta", la serie protagonizada por Ricardo Darín, ha generado un fuerte impacto desde su lanzamiento y, a tan solo dos días de su debut, se ha convertido en la producción más vista de Netflix en 20 países. Además, ya se ha confirmado que tendrá una segunda temporada.

Basada en la emblemática historieta argentina creada por Héctor G. Oesterheld y Francisco Solano López, la serie fue desarrollada y dirigida por Bruno Stagnaro, y ha sorprendido al público por su notable calidad en cuanto a efectos especiales y producción.

Con un elenco que incluye a Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz, la serie alcanzó cifras destacadas de visualización a nivel internacional, incluso en países donde no se habla español.

La serie alcanzó rápidamente el primer puesto en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Alemania, Guatemala, Honduras, Hungría, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, El Salvador, Eslovenia, España, Turquía, Uruguay y Venezuela.

EL ETERNAUTA TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA

Sin adelantar ningún punto clave, se puede afirmar que la versión de “El Eternauta” del director Bruno Stagnaro (“Okupas”) y Netflix construye un universo propio para acercar a la audiencia actual a la historia de supervivencia, de manera que cada espectador pueda sentir que podrían ser el protagonista, sin perder de vista los pilares identitarios de la tira original.

El hecho de que la serie transcurra en la actualidad habilita potencias narrativas que los guionistas (Stagnaro junto a Ariel Staltari) supieron aprovechar muy bien.

Y ahora se confirmó que tendrá segunda temporada, “porque la historia lo requiere”, según anunció Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para América Latina.

En ese sentido, el propio Darín también se refirió a la secuela de la exitosa producción dirigida por Bruno Stagnaro y fue contundente: “ Obviously que va a haber segunda temporada. No te podés bajar a la mitad del río. Vamos a contar toda la historia, de principio a fin . En el final de la primera temporada no concluye la historia”.

“ Me ofrecieron la posibilidad de hacer el largometraje hace más de 10 años y después quedó en el camino . A partir de ese ofrecimiento, me llamó la atención y me sumergí en la lectura para saber de qué se trataba”, agregó.

En cuanto al desafío de filmar ciencia ficción en Argentina, Darín destacó el nivel técnico y humano del equipo: “ Hay un nivel técnico y artístico muy alto. Durante el rodaje, para donde miraras, te encontrabas con gente muy capacitada y muy enfocada ”.

Cuándo se estrena la segunda temporada de "El Eternauta"

La primera temporada de "El Eternauta" se estrenó el pasado 30 de abril en Netflix, y hasta el momento solo está la confirmación de algunos protagonistas sobre la nueva parte.

Al respecto, Ricardo Darín ha dejado claro que los nuevos episodios todavía no se han rodado, por lo que habrá que esperar mucho para verlos.

Para la primera parte tardaron unos 8 meses, por lo que de respetarse estos tiempos habría que aguardar hasta principios del 2026, como mínimo, para el estreno de la nueva temporada.