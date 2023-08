El pasado sábado, el Kun Agüero sorprendió a todos y confirmó su separación de Sofía Calzetti.

A través de la red social X, el exjugador del Manchester City aseguró que estaba “más solo que nunca” y luego dejó de seguir en redes sociales, a quien hasta hace días era su pareja.

Por otra parte, en declaración a Primicias Ya, Agüero reconoció que “nos tomamos un tiempo” y “después veremos que pasa”.

Sin embargo, Pochi de Gossipeame, dio a conocer polémicos detalles de la separación de la querida pareja. En este sentido se conocieron algunas actitudes que habrían sido cruciales para terminar el vínculo.

“Mientras el Kun Agüero se dice soltero, Sofi anduvo por la Fiesta Bresh, mientras ella lo sigue en Instagram y él no a ella. A mí la otra vez que se dejaron de seguir, antes de irse de viaje a Las Vegas con amigos, me contaron que él es muuuuy celoso... Me da al típico el ladrón que piensa que son todos de su misma condición”, expresó Pochi.

Allí, Calzetti estuvo en la reconocida fiesta junto a la China Suárez.

“Sofía está en Miami con la madre en la casa del Kun. Según me cuentan, él podría estar yéndose a Europa”, agregó.

Luego, analizó la relación y aseguró: “Me da que tienen muchas discusiones, enojos, se dejan de seguir, se vuelven a seguir, pero se les pasa”.