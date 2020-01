COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este jueves en el Cine Teatro Español se estrena "Dolittle" dirigida por Stephen Gaghan y protagonizada por Robert Downey Jr., de las aventuras del personaje creado por el escritor Hugh John Lofting. Después de perder a su mujer hace siete años, el excéntrico Dr. John Dolittle, un reputado doctor y veterinario de la Inglaterra victoriana, se encerró en sí mismo tras los muros de su mansión con la única compañía de su colección de animales exóticos. Pero cuando la joven reina cae gravemente enferma, Dolittle tendrá que dejar, muy a su pesar, su vida de ermitaño para embarcarse en una épica aventura a una mítica isla en busca de una cura, recuperando su sentido del humor y su coraje a medida que se cruza con viejos adversarios y mientras descubre maravillosas criaturas. En su misión se le une una joven y autoproclamada aprendiz y una ruidosa y molesta corte de animales.

Luego de pasar varios años de su vida interpretando al influyente Iron Man en Marvel Studios, Robert Downey Jr. decidió que lo mejor era dejar el barco del MCU e inmiscuirse en nuevos proyectos que no lo dejen encasillado en un solo rol. Esta adaptación de “The Voyage of Doctor Dolittle”, libro publicado en 1922, le pareció la mejor opción. En aquella historia tenemos como protagonista al doctor Dolittle, capaz de comunicarse con los animales y utilizar su don para mejorar las condiciones del mundo. Vive lujosamente en su hogar de la Inglaterra victoriana en compañía de una variedad de animales salvajes. Y cuando el deber y la aventura lo llaman, simplemente no puede decir no.

La nueva versión del excéntrico doctor se acerca mucho más al material original, con el intento de explorar a su protagonista desde otra perspectiva, otorgando aires frescos a su nombre. En versiones anteriores los actores que dieron vida a este personaje fueron Rex Harrison, en 1967, y Eddie Murphy, 1998 y 2001. La versión 2020 toma el conocimiento predeterminado que existe sobre su protagonista y se ahorra introducciones detalladas sobre él, salvo un breve flashback utilizado con el fin de establecer su actual situación. De modo que la entrada y posterior inmersión en el mundo del doctor está puesta en la visión de un niño que termina acompañándolo en su aventura. Este comienzo parece, en un principio, un portal hacia un mundo extravagante, lleno de pequeños y fascinantes detalles en torno a los animales que conviven con Dolittle; y sin duda, este paseo por la mansión en la que viven completa la presentación de la particular vida de él y los animales que lo acompañan.