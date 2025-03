Este lunes 24 de febrero, Morena Rial confesó en vivo cómo vivió su detención y cómo quedó su relación con su papá.

En este sentido, la influencer dio una entrevista exclusiva y habló sobre la situación judicial, tras pasar 8 días en una comisaría acusada por robo.

Por otra parte, contó que uno de los aspectos más significativos de su experiencia fue la recomposición de su relación con su familia. Durante su tiempo en prisión, Morena se reconcilió con su padre, Jorge Rial, y con su hermana, Rocío. "¿Esperabas que se portara tan bien tu papá?", le preguntó Carmen Barbieri en Mañanísima. "Lo esperaba con mis hijos, pero me sorprendió que me haya ido a ver a la comisaría", respondió Morena Rial.

En cuanto a su relación con su hermana Rocío, Morena confesó que está conviviendo con ella. "Me dijo que fui una bol... por lo que pasó", dijo la mediática sobre la charla con su hermana, quien la aconsejó al respecto tras su liberación.

Por otra parte, se refirió al ambiente de las personas con las que estuvo involucrada en el robo. “Hace muchos años vengo en el ambiente este. Voy a Córdoba desde que me peleé con mi papá. Creo que por rebeldía, más que otra cosa. Yo no lo considero mal ambiente, son personas también”, explico.

Luego, Barbieri, indicó que “todo el mundo menciona que son marginales”. "Los de mi causa, no, pero tuvimos bastante problemas”, respondió la influencer. Además, al ser consultada sobre si se sentía traicionada por las personas con las que estuvo implicada, Morena aclaró: "No, pero cuando yo caigo y empiezan a profugarse, o amenazar, no va. Tengo un bebé muy chiquito".

CÓMO QUEDÓ LA RELACIÓN CON SU PAPÁ

La mediática también destacó que tiene mucho por resolver con su padre Jorge Rial, aunque se mostró confiada en la posibilidad de mejorar su relación: “Me hablo todo los días por Amadeo. Supongo que me quiere mi papá. Sé que sufrió mucho. Hasta que los dos no terminemos de sanar el 100% la relación no va a volver a ser la misma. Dentro de todo estamos bien. Estuvo cuando tenía que estar”, expresó.

Morena Rial se mostró agradecida por el apoyo familiar recibido y dejó en claro que, a pesar de los conflictos y desafíos, su relación con su padre y hermana sigue adelante.

CÓMO FUE LA DETENCIÓN DE MORENA RIAL

El pasado miércoles 5 de febrero por la madruga, More Rial volvió a ser detenida, acusada de robo por escruche junto a otros detenidos.

De acuerdo con el parte policial, la policía bonaerense detuvo a la influencer y compañía a las 3:30 de la mañana, en un hotel de San Telmo donde reside la hija de Jorge Rial debido a su difícil situación económica.

En este contexto, la banda fue acusada de robar una casa en Villa Adelina el sábado 18 de enero, "violentando una ventana para sustraer varias pertenencias", y fue trasladada a la sede de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad. Finalmente, recupero su libertad el pasado 13 de febrero por la noche.