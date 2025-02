¿Cuál es la verdadera razón de la renuncia de Mauro Szeta en Telefe?

Este viernes 31 de enero, Mauro Szeta presentó su renuncia a Telefe, después de una destacada trayectoria de 9 años en el canal. Ángel de Brito, conductor de #ÁngelResponde en el streaming de Bondi Live, fue quien dio más detalles sobre la inesperada decisión del periodista de dar un paso al costado.

De acuerdo con De Brito, Szeta se mudará a América TV, donde recibió una propuesta económica más atractiva. Además, el periodista formará parte de Social Lape, el programa de Sergio Lapegüe, en el que compartirá espacio con Marina Calabró, Mai Pistiner, el Bicho Gómez, Mica Lapegüe, Leo Paradizo y otros colaboradores de deportes.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue el anuncio posterior de De Brito a través de su cuenta de X, en el que aseguró que “Mauro dejó Telefe porque conducirá su propio programa diario en América", y añadió: "Esa es la posta".

Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre su nuevo programa, Szeta tiene dos nuevos proyectos para este 2025. Su debut en América TV será el 5 de marzo, cuando se estrene el ciclo de Sergio Lapegüe, que irá de 10:00 a 13:00.

La despedida de Szeta de Telefe estuvo cargada de emociones. Durante su último programa en El Noticiero de la Gente, no solo agradeció a sus compañeros, sino también a la audiencia que lo apoyó a lo largo de su carrera, tanto en redes sociales como en la calle.

Tras la emisión de un video con sus mejores momentos en el canal, Germán Paoloski, conductor del noticiero, expresó con voz quebrada: “Ahí tenemos el cartel que un poco resume el sentimiento que tenemos todos acá y es el 'Gracias Mauro' por estos años”.

Con la emoción a flor de piel, Szeta tomó la palabra para despedirse. “Antes que nada, quiero agradecerle a todos, a los laburantes del canal que los quiero mucho. Súper agradecido a este canal que me hizo crecer un montón. Hoy me recibieron las chicas en maquillaje emocionadas, llorando”, dijo.

El periodista continuó explicando que su decisión respondía a la necesidad de enfrentar un nuevo desafío: “Es una decisión que tomo en la que agradezco eternamente la oportunidad que me dio Telefe, que me hizo crecer profesionalmente cuando vino la propuesta de sumarme a El Noticiero”. Agradeció especialmente a sus compañeros de trabajo y destacó el apoyo recibido a lo largo de su carrera.

Szeta también compartió un momento personal, recordando cómo se casó con su esposa Clarisa en el mismo canal: “Es difícil despedirse porque en Telefe me casé, yo que no creía en el casamiento, me terminé casando con mi esposa Clarisa”.

Visiblemente emocionado, agregó: “Los laburantes que están todos ahí, que me conocen, que me ven llegar. Me llevo amigos. Estoy súper agradecido. Sobre todo el cariño de la gente que es enorme”. Y, con lágrimas en los ojos, concluyó: “Lloro de amor