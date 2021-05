Un inesperado cruce se vivió en las últimas horas en la farándula argentina, luego de que Julieta Díaz criticara un video publicado por José María Listorti y su esposa Mónica.

La polémica surgió luego de que la cuenta de Instagram Feminacida compartiera una publicación realizada anteriormente por el humorista, donde se lo ve actuando junto a la bailarina en una escena donde ella intenta contarle cosas de su vida cotidiana mientras él enciende la licuadora para no escucharla.

“Es importante repensar qué tipo de humor se construye en las nuevas plataformas de comunicación. Si los comediantes van a actualizar los formatos en los que emiten sus mensajes, es necesario que también modifiquen esos chistes que reproducen estereotipos y que refuerzan la idea de que son las mujeres quienes deben hacerse cargo de las tareas de cuidado”, manifestaba la publicación original realizada por la mencionada cuenta.

Allí fue donde dejó su opinión Díaz, quien agregó en los comentarios: “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor, nada. Mal gusto y viejo. A su compañera: hermana, acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar”.

Tras la repercusión tomada por la reflexión de la actriz, Mónica González salió al cruce:

“Hola Julieta, soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja espero que me escuches. Primero, quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos”, comenzó su descargo.

Y concluyó: “La verdad no entiendo por qué hacen este análisis. Es humor. Es ficción. ¿Acaso a tu personaje en la película El fútbol o yo con Adrián Suar no le pasaba lo mismo? Había escenas en las que él no te escuchaba por estar mirando fútbol. Peli que me pareció graciosísima. Y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo que hicimos nosotros? Porque lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta. Gracias”.