"Con Lali salimos desilusionadas", dijo Ángela Navarro sobre la final de La Voz Argentina

La cantante del team Lali Espósito se expresó acerca de la controversia que causó la final de La Voz Argentina, que tuvo como ganador al chubutense Yhosva Montoya.

"El premio sin dudas le queda a la perfección". Por el contrario, Ángela Navarro aseguró que al género femenino "no se le da valor en ninguno de los realities, seas cantante o bailarina".

"Fijate cuántas mujeres ganan premios, contadas con las manos, y cuantos hombres hay súper valorados, y me parece fantástico porque se lo merecen, pero todavía nos falta descontracturarnos para pensar que una mujer puede ser más que un hombre", analizó.

"Yhosva Montoya se lo re contra merece el premio. Soy muy admiradora de su talento y de su persona. Él es merecedor de todo lo que le pasa en la vida. Desde el primer día que lo escuché cantar, se llevó mi corazón y se nota que tiene algo especial en su artista, entonces lo veía venir esto", destacó Ángela.

La reacción de Yhosva al enterarse que se consagró como ganador de La Voz Argentina

La joven opinó sobre el resultado de la competencia, haciendo hincapié en el apoyo que tuvo Yhosva en Chubut: "Cuando hay una provincia metida y hay un talento tan grande como el de Yhosva, sacan ventaja. Yo tenía esperado este resultado. Yo pensaba que no ganaba". "Lo primero que hizo (Lali Espósito) fue abrazarme. Me dijo ‘lo dimos todo’. Lo dimos todo en serio y creo que eso se notó. Por eso la gente me bancó tanto en el reality. Y sí, obviamente que las dos salimos no sé si enojadas, pero salimos desilusionadas", aseguró Ángela.