COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Nonpalidece es una agrupación musical argentina de reggae, que se presentó este sábado en el marco de los festejos por el 119° Aniversario de Comodoro Rivadavia. En ese sentido, el show en principio se iba a realizar durante la Fiesta del Pescador, en Barracas Blancas a unos 6 kilómetros de Caleta Córdova, pero por una alerta que pronosticaba vientos intensos, las presentaciones se trasladaron al Predio Ferial, informó el portal Con Sello Patagónico.

A pesar de las inclemencias climáticas, una multitud se congregó en las instalaciones de Kilómetro 4 para disfrutar de un espectáculo recargado de buena energía, así lo hizo saber Néstor Ramljak, cantante de Nonpalidece, quien pregona lo espiritual y el optimismo a través de sus canciones.

Nompalidece

En el tramo final de show, Ramljak aprovechó para despacharse contra las condiciones climáticas de la zona. “Solo deseamos y esperamos que hayan podido disfrutar de este concierto. Yo en lo personal muy emocionado muy contento por estar una vez más aquí en Comodoro, que siempre, siempre, siempre, nos ha recibido con mucho viento, no con mucha onda. Bueno, íbamos a tocar allá en la loma del culo, en Caleta Córdova, que se veía hermoso en los videos y el clima hizo lo suyo, pero hubo gente visionaria, que dijo; no me parece que no va a ser buena idea irse para allá, entonces aquí estamos disfrutando de este encuentro musical, celebrando los 119 años de la ciudad. Muchísimas gracias, esto fue Nonpalicede”.