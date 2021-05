"Chocó la Ferrari": el polémico tweet de Susana Giménez para Jorge Rial en el final de TV Nostra

Jorge Rial anunció en la noche del viernes el final de su programa "TV Nostra", al que pasó desde "Intrusos", tras el fracaso en la audiencia que logró en América TV. El conductor usó los últimos cinco minutos de su programa para anunciar el final del ciclo.

Pidió perdón a los trabajadores y al canal. "Me equivoqué. Creí saberlo todo y no lo se todo. Y agregó: "Me dieron una Ferrari y la choqué", se despidió.

Ante este suceso, Rial fue tendencia en Twitter y recibió mensajes en demasía, desde memes, pasando por insultos y otros positivos, deseándole lo mejor para su futuro.

La popular cuenta "Real Time Rating" compartió el momento en el que el exconductor de Intrusos revelaba su decisión, y allí Susana Giménez irrumpió en los comentarios de la publicación horas después con un insólito escrito referido a lo dicho por Rial, y en especial, a una de las frases que este utilizó.

"La vi la vi que choco la FERRARI TODO LLEGA beso enorme marce querida”, fue el tuit que la diva de los teléfonos compartió a las 1:30 am del sábado 29 de mayo, logrando que se desate un sinfín de hipótesis sobre lo que quiso hacer, decir y a quién.