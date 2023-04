¿Chau De Paul?: La impactante decisión que tomaron Camila Homs y José Sosa tras confirmar el romance

Camila Homs parece que se olvidó de Rodrigo de Paul, su expareja con quien vivió una guerra mediática que parecía no tener fin.

En los últimos días, la modelo fue captada en un reconocido boliche a los besos con José Sosa, el “Principito”, futbolista con pasado en la Selección Argentina.

“El romance es un hecho, lo tengo confirmado y voy a contarte mucho más de esta historia de amor que tiene por lo menos dos semanas. Ellos viven en el mismo edificio, se conocieron y pegaron onda", comentó el periodista Etchegoyen.

Sumando más datos, el conductor aseguró que la nueva pareja estaría tan a full que hasta ya tomaron una importante decisión: él le presentó a sus hijas. "Casi como amor a primera vista y ella ya conoce a las nenas", añadió. Cabe recordar que Camila es mamá de Francesca y Bautista, los dos hijos que tuvo con Rodrigo De Paul.

¿Qué dirá De Paul?: Captaron a Camila Homs a los besos con un reconocido futbolista

“A mí la información me la cuentan del entorno de él, entorno que se sorprendió de verlo a José en un boliche expuesto de esa manera con Camila. 'Debe estar enamorado', me dijeron. Es un hecho, esperemos que ellos digan algo pero los datos concretos que tengo son innegables”, concluyó Etchegoyen.

Quien es el “Principito” Sosa

Es un jugador de 37 años que actualmente juega en Estudiantes de La Plata, equipo en que dio inicio a su carrera. Luego de su debut en 2006, fue transferido al Bayern de Múnich donde se alzó con la Bundesliga, Copa de Alemania, Copa de la Liga de Alemania y Supercopa de Alemania, en apenas tres años, para luego ser vendido al Nápoli de Italia.

Todo parece indicar que hace un tiempo cuando Camila Homs habló sobre su relación con los hombres y cuál es su estrategia cuando alguien le gusta, hablaba del jugador de Estudiantes: “Yo les escribo cuando me gusta alguien, en todo tomo la iniciativa yo, porque si no, me quedo sola. Igual estoy en un momento de mi vida que la estoy pasando bien y disfrutando mi soledad, porque no estuve mucho tiempo sola”, lanzó.