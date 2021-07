Santiago “Chano” Moreno Charpentier debió ser asistido por profesionales de la salud en su casa de Exaltación de la Cruz, en la Provincia de Buenos Aires, luego de sufrir una descompensación. La situación requirió intervención policial debido a que el cantante se resistía a ser atendido.

Rodrigo Lussich informó en Intrusos (América) que este viernes 23 de julio, Chano Moreno Charpentier fue atendido en su casa de la calle Viena, en Exaltación de la Cruz, partido que forma parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), después de sufrir una descompensación.

"Fue atendido y después de la llegada de la ambulancia que envió su prepaga, finalmente, quedó en su casa con atención especialmente cuidada por los médicos y con la medicación psiquiátrica respectiva", explicó el conductor de Intrusos. "Pudo ser compensado en su propia casa", añadió.

Se desconoce si el cantante y compositor musical, de 39 años, se encontraba solo en el momento de la descompensación, pero informaron que tuvo que intervenir un patrullero porque "no quería dejarse atender".

El cantante realizó dos transmisiones durante el 24 y 25 de mayo de más de 3 horas cada una, y desafió a sus admiradores a triplicar las reproducciones de Mecha, su más reciente tema, a cambio de reaccionar a las canciones de Obsesionario, el álbum más exitoso de su anterior banda, Tan Biónica.

Además de hacer un breve repaso por la vida y obra de Jorge Luis Borges, el artista les contó a sus seguidores la historia de sus tatuajes e interpretó distintas canciones.

Fue justamente llegando al final del tema cuando Chano se cayó de la banqueta ubicada al frente de su piano, y procedió a arrastrarse por el piso durante varios segundos. "Este es el respeto que yo le tengo a esta gente. Que me hagan caer y que a mi no me importe. Dale, por..., ¿qué pasó? Igual viste que, ni hablemos del pasado, pero con todos los accidentes que tuve, nunca me pasa nada”, dijo Moreno Charpentier tras levantarse.

Rápidamente, Chano aclaró que no estaba bromeando con los reiterados choques automovilísticos que protagonizó años atrás. "No me refería a lo que ustedes piensan. Una novia me decía 'siempre estás al borde de morirte'", agregó el cantautor que estuvo en pareja con Celeste Cid y Militta Bora, entre otras mujeres.