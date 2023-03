Camila Medina, hermana de Thiago -ex participante de Gran Hermano 2022- se anotó al casting para ingresar a la casa más famosa del país en su edición 2023.

La joven influencer tomó notoriedad no solo tras la presencia de su hermano en el reality show, sino también por algunas polémicas, como el “encuentro íntimo” con la pareja de una reconocida actriz.

Actualmente, se conoció que es pareja de Brian Buley, reconocido por su participación en “El Marginal”.

QUÉ DIJO EN SU VIDEO

“Hola bueno, yo me llamo Camila, tengo 28 años, soy de Virrey del Pino. Me gustaría entrar a la casa de Gran Hermano para tener una experiencia”, arrancó diciendo.

"Soy iconic": Imanol, el joven chubutense que sueña con ingresar a Gran Hermano 2023

Respecto a su forma de ser aclaró: “Soy auténtica, divertida, jodona, no me gustan las malas vibras... Mostrarme tal cual soy. No me importa lo que la gente opine de mí, si soy gorda o soy flaca. Yo me amo tal y como soy”.

COMO HACER PARA ANOTARSE EN GRAN HERMANO

Para participar, es necesario completar un formulario, a través del siguiente enlace: https://granhermano.mitelefe.com/