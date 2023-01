"Cállense un toque": Un cantante argentino enfrentó a su público en pleno show y provocó una nueva polémica

Polémica en el escenario. Ysy A volvió a retar a su público y generó una nueva polémica en las redes sociales. No es la primera vez ya que el cantante una vez había amenazado con bajarse del escenario si seguían “discriminando” a gente de otras nacionalidades.

En esta oportunidad, el referente del trap argentino brindó un concierto en Mar Del Plata y se hizo viral por sus polémicas declaraciones luego de que un fanático invadiera el escenario mientras cantaba. Los usuarios criticaron sus dichos y el artista salió a defenderse y explicar lo sucedido.

“Silencio porque les quiero decir algo de verdad, si me respetan de verdad cállense un toque que les quiero hablar en serio”, inició Ysy A durante su concierto en la costa. “Yo dejo la vida y me tomo con mucho respeto, y con mucho compromiso, mi trabajo de estar acá arriba en el escenario”, agregó.

“El escenario es para el artista, si ustedes me aman de verdad, no me pueden faltar el respeto como el b*ludo que se acaba de subir al escenario. ¿Se entiende?”, expresó.

Luego de que el público respondiera afirmativamente, el trapero añadió: “Yo no me subo a la moda de artistas que suben a gente al escenario para hacerse los simpáticos y demás. Yo dejo el alma acá y este es mi lugar. ¿Se entiende?”

Rápidamente, los usuarios de las redes criticaron su discurso y lo tildaron de “fantasma”. Además, lo compararon con varios cantantes que invitaron a sus fans al escenario para compartir un momento especial con su público.

A través de las stories de Instagram grabó un video este lunes donde hizo una reflexión ante sus seguidores. “Bueno che, ahora más tranquilito, arrancando la semana con una sonrisa, con buena onda, paso a explicarle a la gente que me sigue, que me viene a ver a los shows, que a mí no me gusta que se suban de la nada al escenario a interrumpirme el show” comenzó diciendo. “¿Está mal que no me guste? No. ¿Está mal que lo haya comunicado enojado en el escenario el otro día? Sí”, admitió.

“Yo arriba del escenario estoy enfocado en cada segundo darles lo mejor de mí” dijo al respecto de todos los detalles a los que le presta atención en sus shows. “Entonces me gusta hacer mi trabajo bien, enfocado, tranquilo” explicó. También señaló que “está perfecto” si otros artistas suben gente al escenario.