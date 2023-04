"Cachaca, cachaca, cachaca ca": Marixa Balli prendió fuego a Martín Bossi con intimidades

Marixa Balli regresó al medio artístico y aunque actualmente hay dudas, tiene muy claro que es el momento de hacer cosas que la hagan viajar a sus inicios.

En LAM y con mucha espontaneidad, Balli se animó a dar detalles de cómo era Martín Bossi cuando estaban de novios hace algunos años, lo que logró sorprender a sus compañeras de programa.

"Era divino. Muy divertido. Lo que pasa es que lo que me volvía muy loca de él era que me imitaba. Me molestaba hablar conmigo misma. Me imitaba todo el tiempo", contó la vedette. "¿Mientras tenían sexo te imitaba?", le preguntó el conductor. "Yo no hablo de mi vida privada", contestó la angelita. "Es verdad, sí", exclamó él.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

A lo que agregó Yanina Latorre: "¿Bailaban la cachaca desnudo?". "Y... la cachaca es el ritmo del amor", soltó Balli, dejando entrever que el humorista era picante en la intimidad.