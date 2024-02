Este lunes, Juliana Scaglione, también conocida como Furia lanzó una sorprendente revelación que desconcertó a Rosina Beltrán en Gran Hermano. La hermanita de la casa más famosa del país, se encontraba desayunado cuando mantuvo una conversación y expresó una posibilidad que se le pasó por su cabeza.

Furia habló sobre cómo se siente dentro del reality show, tras la discusión que protagonizó con Manzana y Emmanuel, luego de la salida de Sabrina Cortez, el pasado domingo 4 de febrero. Además, cabe recordar que también, había tenido durante la semana, una fuerte pelea con Manzana, que incluyó amenazas e insultos.

“Te voy a romper la cabeza”: la violenta pelea entre Furia y Manzana que censuró Gran Hermano

Según informó Tiempo Sur, Furia dio a conocer la posibilidad de dar un paso al costado, abandonar la casa y desconcertó a Rosina, quien le pidió que se quede. Además, le contó a Rosina que “esto cada vez se va a poner mejor o peor. No sabemos”. “Obvio que espero que sean buenas las cosas, que sean cosas positivas”, agregó.

Asimismo, le reveló que “igual hoy fui a hablar con él (otro de los participantes) y le dije que me molestaba que me hiciera quedar como una violenta y no se lo voy a permitir. Y me decía ‘no yo no creo que hayas quedado así para el afuera”. “Yo lo veo como un nene chiquito que se quiere hacer el poron.. Esta acá como si fuera un juego para divertirse, yo estoy acá para ganar un premio”, lanzó contundente.