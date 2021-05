En las últimas horas, Alexander Caniggia manifestó su enojo con la producción del ciclo de Telefe y se ausentó a las grabaciones de MasterChef.

"El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder", detallaron fuentes a Primicias Ya.

Desde Twitter, el periodista Pampito habló de una posible renuncia en "MasterChef", aunque sin nombrar al hermano de Charlotte: "RENUNCIA Bomba en MasterChef🚨 Una de las figuras de #MasterChefArgentina acaba de renunciar al concurso. Telefe está tratando de convencerlo para que vuelva".

Sin embargo, las sospechas quedaron confirmadas esta mañana de viernes con la publicación contundente de Ángel De Brito: "Alex Caniggia renunció a Masterchef", indicó uno de los referentes de la farándula.

Recordemos que el año pasado, cuando estuvo en el "Cantando 2020", Alex Caniggia se cansó de los maltratos y decidió dar un paso al costado cuando tuvo una fuerte pelea con Oscar Mediavilla.