"Bariloche cambió mi vida": Tiago PZK emocionó con su historia y su música en la Fiesta de la Nieve

Tiago PZK, uno de los nombres más destacados de la escena urbana argentina, fue el gran protagonista de la penúltima noche de la Fiesta Nacional de la Nieve 2025, convocando a miles de personas en Bariloche.

La jornada del sábado transcurrió con un clima agradable que atrajo tanto a residentes como a turistas. A medida que se acercaban las 20 horas, una gran cantidad de público comenzó a llenar el Centro Cívico, a la espera del esperado show del joven artista de Monte Grande.

Con tan solo 22 años y una carrera en ascenso que incluye giras internacionales y funciones agotadas en Buenos Aires, Tiago subió al escenario pasadas las 21 horas, haciendo vibrar a un público completamente entregado que colmaba la plaza.

Durante su presentación, el cantante recordó con emoción una experiencia personal que lo une a la ciudad: “La primera vez que viajé a Bariloche fue de vacaciones con mi mamá y mi hermano. Es un lugar muy especial para mí porque acá, durante esas vacaciones en 2020/2021, escribí 'Entre Nosotros', la canción que cambió mi vida", compartió con el público.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Tiago vio entre la multitud a una pareja, Patricia y Luciano, besándose. Los invitó al escenario y les dedicó una canción: “Este es uno de los temas que compuse cuando estaba enamorado, así que quiero cantárselos. Disfrútenlo”, dijo, generando uno de los pasajes más memorables del espectáculo.

A lo largo del show, Tiago interpretó sus principales éxitos ante un Centro Cívico completamente lleno de fans que cantaron cada tema junto a él. Se lo vio emocionado en varias ocasiones, dejando en claro que su conexión con Bariloche va mucho más allá de lo artístico: es íntima, profunda y marcada por recuerdos significativos.

Lo que se viene: programación del domingo 17

La última jornada de la Fiesta de la Nieve arrancará a las 14:15 con la presentación de Madelaine Studio, seguida por Dar Arte, un elenco dedicado a la comedia musical. A las 14:55 será el turno de Corazón Chamamecero, y luego, cerca de las 15:30, se presentará Eric Erbin. Más adelante, a las 16:15, subirá al escenario Amor Amor, y a las 17:05 será el turno de DC (danza).

El cierre de las presentaciones locales llegará desde las 17:35 con Los 4 de la Cumbia y luego Tiziano, conocido como el Bombón de la Cumbia. Estos espectáculos precederán uno de los momentos más esperados: la elección de la nueva Reina Nacional de la Nieve.

Elección de la Reina Nacional de la Nieve 2025

Entre las 19 y las 20:30 horas, se llevará a cabo la elección de la Reina en el escenario principal del Centro Cívico. Las 18 candidatas realizarán su presentación final y el público será el encargado de elegir, mediante votación popular, a la nueva representante de esta edición.

Como broche de oro, McDonald’s será el sponsor del show de cierre, que estará a cargo de La T y La M, una de las bandas más populares del país, reconocida por haber puesto música a la emoción del Mundial 2022. Será una fiesta gratuita, con música en vivo y baile para cerrar con alegría esta edición de la celebración.

Para conocer todos los horarios y detalles, se puede consultar la programación completa en: 👉 www.fiestanacionaldelanieve.ar