CAPITAL FEDERAL - La producción de Bake Off determinó que Samanta Casais mintió en su declaración jurada al ingresar al reality y que no era una pastelera amateur, requisito indispensable para participar. De esta manera, a pesar de haber sido consagrada campeona del programa grabado el año pasado, el jurado decidió descalificarla y consagrar a Damián Pier Basile, quien se quedó con el premio de 600 mil pesos.

Mucho se estuvo hablando de la polémica que envuelve al reality conducido por Paula Chaves durante las últimas semanas. Lo cierto es que el domingo se terminaron las especulaciones y la ansiedad que se hizo notar en las redes sociales. Damian y Samanta se enfrentaron en una final que contó con un solo desafío, una gran sorpresa, una definición apasionante y un pico de 17.3 puntos de rating, una marca difícil de ver en la televisión de hoy en día.

Al comienzo de la emisión aparecieron en cámara los tres integrantes del jurado, Christophe Krywonis, Pamela Villar y Damián Betular, quienes se juntaron especialmente para grabar un breve anuncio, con motivo del escándalo sobre el fraude cometido por Samanta.

“Esta es una competencia con reglas claras de principio a fin”, dijo Christophe. “Somos jurados de un programa al que sentimos orgullo de pertenecer, porque lo hacemos con compromiso y honestidad, y nos ayuda a construir uno de los sueños más lindos, que es dedicarnos a lo que más nos gusta”, señaló Betular. “Los acompañamos a compartir el emotivo final de Bake Off. Disfrútenlo como cada domingo y tengan algo dulce cerca”, le dio inicio a la gran final Pamela.

Como era de esperarse, el desafío final fue muy demandante para los participantes. Damián y Samanta tuvieron tres horas para hacer una torta en homenaje a su artista favorito. El postre debía tener al menos tres pisos con dos bizcochos y tres rellenos diferentes.

Damián se inspiró para hacer su postre en René Magritte, un pintor surrealista cuyas obras están en los principales museos del mundo. Para realizarla hizo un bizcocho de limón, yogur y almendras y otro de coco y mandarina, y un relleno de cookies y crema mascarpone con frutos rojos. La decoró con un muro con raíces en la base, un cielo con nubes junto a una manzana, y su característico sombrero.

Samanta, por su parte, se inspiró en el famoso artista Salvador Dalí, representando los cuadros “La persistencia de la memoria”, “Rosa meditativa”, y sus clásicos bigotes. Elaboró un bizcocho de chocolate y oporto, una crema de avellanas y buttercream de café.

A los participantes se los notó particularmente relajados a pesar de la instancia definitoria, como si por primera vez se hubiesen tomado el tiempo para disfrutar de la experiencia, más allá de dejar todo en la cocina. Solo tuvo un pequeño traspié Damián, cuando se le cayó una bandeja con las cookies de su torta. De todas formas, pudo salvar algunas y terminar su postre.

El participante rosarino fue el primero en presentar su creación, una auténtica obra de arte, cuando el rating marcaba 16.7 puntos Después de probarla, Christophe hizo su devolución: “Tenía temor con lo que pudiera encontrar adentro. El bizcocho está bien, me hubiese gustado un poco más de complejidad en los sabores, pero la obra en sí, la parte estética, está muy bien lograda. Me hubiese gustado un poco de alcohol”. Su compañero, Betular, indicó: “Me gusta el relleno de mascarpone y frutos rojos con la humedad que tiene el bizcocho. El yogur le dio eso. Está medio amargo el relleno del medio y la decoración me gusta, por más que sea simple”.

Luego fue el turno de Samanta, quien deslumbró al jurado. “Cuando la corto está un poquito gruesa la pasta para forrar tortas. Pero pruebo un bocado y tenés esa sensación que te gusta pero no sabés qué es, una mezcla de memoria emotiva. Me gusta de dónde viene el sabor”, dijo Damián. “Ya al cortarla, esa paleta de colores que encuentro en el interior también me gusta, me encantan esos tonos otoñales. Está muy rica”, señaló Pamela. “Buscaba algo más al final en cuanto a la terminación de la decoración”, fue la única crítica que hizo Christophe, cuando el rating escalaba a 16.9 puntos.

FINAL – Programa 18 – BAKE OFF ARGENTINA 2020

Paula invitó al jurado y a los finalistas a salir de la carpa donde se llevaron a cabo todos los desafíos. Allí se reencontraron con todos sus ex compañeros que pasaron por el ciclo y se dieron un largo abrazo. Juntos, recordaron viejas anécdotas que compartieron en el reality. Al final, el momento más esperado, con 15.5 puntos de rating. El jurado comunicó que Samanta se impuso en su última prueba y la consagró como la mejor pastelera amateur de la Argentina... Aunque no por mucho tiempo.

Inmediatamente, se emitió un mensaje grabado en los últimos días, del que participaron los tres integrantes del jurado y los dos finalistas. Paula Chaves, quien dio a luz ayer a su tercer hijo, no estuvo presente. En el video, mientras el rating superaba los 16 puntos, Christophe comunicó la decisión de la producción de eliminar a Samanta y consagrar a Damián campeón de Bake Off.

“Antes que nada queremos valorar tu rol como participante, tu delicadeza y los detalles de tus preparaciones son tu sello. Es muy difícil para nosotros e imagino que para vos también, pero como sabés, sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros y negada en el formulario de inscripción”, le dijo Christophe. En ese sentido, le comunicó: “Pensamos que lo más justo es que quedes afuera de la competencia y no recibas el premio ni el título de la mejor pastelera amateur del país”.

Ella se mostró dolida pero respondió con cordialidad: “La pasé muy mal por todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales. Ha sido todo muy cruel para mí, pero eso no quita que lo que haya vivido en la carpa fue maravilloso. Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro esto: no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento con la cocina o el acercamiento a la cocina fue limitado. Fue con un pequeño emprendimiento familiar”.

Damián, entre la sorpresa por el anuncio y la felicidad por la consagración, recibió los elogios del jurado y dijo: “Estoy dentro de todo contento por este reconocimiento, más allá de que la situación no haya sido la ideal. Les quiero agradecer la decisión que tomaron, estoy muy feliz. La gente creía mucho en mí pero yo no me la creía, y sé que es un empujón enorme para lo que es mi futuro con la pastelería, que tanto amo”.

Y le dedicó unas palabras a Samanta: “Sé del esfuerzo que hizo para venir y pasar por todo esto, no debe ser menor, y quiero agradecer a toda la gente que nos bancó estos cuatro meses increíbles. Que se quede con todo esto, con todo lo hermoso que se vio en el programa”.

LOS ANTECEDENTES PROFESIONALES DE SAMANTA

Según registros provisionales consultados por Teleshow, entre 2011 y 2016 Samanta Casais fue empleada en distintas empresas de catering, restaurantes y comidas rápidas. Trabajó en Marks Deli & Coffee House, un clásico local ubicado en Palermo Soho, cafetería y sándwiches; Don Hacha, empresa de comidas y bebidas; Buenos Aires Eventos Gastronómicos, también de comidas y bebidas; Open Kitchen, de comida rápida gourmet saludable, y Café San Juan, en donde se desempeñó desde el 2013 al 2016.

Si bien ella había sostenido que en el reconocido restaurante de San Telmo realizó tareas administrativas, apareció una entrevista que brindó en 2014 en la cual la presentan como la “pastelera” del local. Un sitio especializado en comidas muestra una foto de Samanta junto a sus entonces compañeros. “Durante la visita de Visión Gourmet la cocina, el corazón de todo restaurante, estaba a cargo de Román y Claudio, secundados por Samanta, especializada en pastelería”, indica el artículo.

Además, apareció un video que muestra que Casais había estado en 2018 en Tarde Extra -el programa de Agustina Casanova en C5N-. Allí se presentó como repostera y explicó cómo hacer una torta Rogel.