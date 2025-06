En medio de un clima social y político cada vez más polarizado, un reconocido actor argentino volvió a encender el debate al lanzar durísimas críticas contra el presidente Javier Milei. Con declaraciones filosas y sin filtros, apuntó contra el estilo confrontativo del mandatario y lo acusó de fomentar la violencia desde su rol institucional. “Ataca y no pide perdón”, sintetizó el intérprete, visiblemente indignado por la falta de autocrítica del jefe de Estado.

La tensión no es nueva. Hace poco más de un año, el presidente había compartido en sus redes sociales una imagen manipulada en la que el actor aparecía protestando con un cartel en su contra, lo que generó una ola de reacciones y una inmediata desmentida del protagonista. Esta vez, el artista decidió romper el silencio y fue aún más contundente con sus palabras.

El actor en cuestión es Esteban Lamothe, quien aprovechó una entrevista reciente para volver sobre el tema y dejar clara su postura. “Me parece una chiquilinada, sea quien sea, es un país que necesita muchísima atención. Sea Cristina Kirchner, Milei o Macri, lo que importa es que ningún presidente de ningún partido tiene que estar peleándose con un artista y menos poniendo cosas falsas. De última decile a los tres bolud… que tenés alrededor que te asesoren bien y que te digan que esa foto es falsa”, criticó con contundencia.

Además, sostuvo que “es un presidente que no pide perdón. Ataca y no pide perdón. Pero está bien, ya me chupa un huevo. No me chupa un huevo el nivel de violencia, porque encima es cobarde, pero sería poco inteligente de mi parte perder salud enganchándome en algo que no va a ningún lugar”, lanzó.

LA PELEA CON LAMOTHE POR UNA FOTO FALSA

En marzo de 2024, el presidente de la Nación, Javier Milei, generó una fuerte polémica al publicar en sus redes sociales una imagen manipulada del actor Esteban Lamothe protestando con un cartel que decía “Basta Milei”. El posteo, destinado a criticar los pedidos de subsidios para la cultura, desató una oleada de reacciones tanto a favor como en contra en las plataformas digitales.

El propio Lamothe desmintió de inmediato la veracidad de la fotografía, aclarando que se trataba de un montaje. “La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice ‘basta Milei’ está armada por alguien. ES FALSA. Acá dejo la original para que vean. Señor presidente @JMilei por favor deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar”, escribió el actor en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Además, advirtió que no hablaría más sobre el tema en programas televisivos, prefiriendo discutir las cosas “cara a cara, con respeto y para sumar”.

Más allá de la controversia, Lamothe está enfocado en su carrera actoral. Actualmente participa en la grabación de los nuevos capítulos de “Envidiosa”, la serie protagonizada por Griselda Siciliani en Netflix. “Estamos filmando ‘Envidiosa’, la tercera parte, y estamos re contentos, los libros son espectaculares, es un lujo. Griselda es mi amiga, la quiero mucho, es la tercera vez que trabajamos juntos”, destacó el actor, que también fue parte de una campaña como modelo junto a Carolina Molinari.

Sobre su rol como galán, Lamothe confesó sin tapujos: “Me encanta, hace 15 años no lo hubiese imaginado nunca. Voy a ser galán hasta que el cuerpo me lo permita. No reniego, estoy agradecido de que me hayan metido en esa manada de galanes”.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR