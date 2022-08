"Hola amigos, ¿cómo estan por ahí? Ya estoy acá en Comodoro Rivadavia, disfrutando de este hermoso paisaje, y de este hermoso viento también. Miren lo que, una locura", relató en un video Pablito Castillo, en su visita por el mirador del Cerro Chenque.

Con el viento visiblemente presente, el influencer posó en el punto del mirador que se encuentra en el Camino Centenario, con una vista privilegiada de la que asegura quedarse enamorado.

Pablito se presentará en Comodoro Rivadavia este sábado 27 de Agosto para presentar “#riendoconpablito”, esa noche el estará acompañado por @djgabytorales y @leandroortizdj en Ele Multiespacio.

El influencer Pablito Castillo se presenta este sábado en Comodoro y criticó los requisitos de algunos empresarios

Tras la polémica generada ante sus críticas para con los empresarios de Comodoro Rivadavia y Caleta, el joven humorista indicó que le exigieron una "exclusividad" con la que no estuvo de acuerdo y bajaron algunos de sus shows. "Me pidieron que cuando esté en el aeropuerto no me saque fotos con nadie, cuando llegue al hotel tampoco, ni que ande de Comodoro, ni Caleta ni alrededores", expresó indignado.

Para el influencer, su relación de agradecimiento con sus seguidores es muy importante, y sostuvo que "no todos tienen la posibilidad de comprar su entrada, no todos son mayores", situación que "lo pone triste", al ver que quizás, si cumplía con estas exigencias, privaba a su público de -aunque sea- poder acercarse a conocerlo.