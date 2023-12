Nicole Neumann develó su lado místico con un sorprendente relato en Instagram. La modelo contó detalles de una particular situación que ocurrió previo a su casamiento por iglesia con Manu Urcera, piloto de Turismo Carretera. Cabe recordar que se celebrará este viernes.

En tanto, el casamiento por civil fue realizado el pasado 8 de noviembre. En esa ocasión, el evento se realizó en una bodega de Neuquén y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. Por otra parte, a través de sus redes sociales, Neumann reveló una curiosidad con sus seguidores. En este sentido, explicó que recibió una señal mística, mientras organizaba detalles importantes de su boda por iglesia.

“Bueno mientras se siguen diciendo un montón de cosas de mí, que ni yo sé, les quiero contar algo real que me pasó y es muy loco”, comenzó.“Tiene que ver con el casamiento, que es el 8 de diciembre. Bueno viendo que cura nos iba a casar y bendecir, cuatro días antes de reunirnos con él, buscando en mis cremas encuentro una botellita de San Expedito y ahora van a entender por qué es tan importante para mí”, agregó.

De esta forma, dio detalles de la historia. “Hace muchos años, alguien que me tiró las runas o no me acuerdo bien qué, me dijo: ‘Hay alguien que te está cuidando. ¿Sabes quién es?’. Y yo le dije que no tenía ni idea. Entonces me cuenta que es San Expedito y desde ahí soy devota de San Expedito, que en ese momento nadie lo conocía. De hecho acá no existían estampitas y me consiguió una mi tío, que en ese momento vivía en Brasil”, añadió Neumann.

Por este motivo, confirmó que “él se convirtió en mi santo de cabecera, siempre que viajo en avión que tengo fobia le pido a él, que es el santo de lo urgente, lo imposible y mi santo. Cuestión que encuentro esta botellita y la empiezo a usar al agua bendita casi todos los días, y llega el día de encontrarnos con el padre Fabricio. Entro a su iglesia y había una imagen enorme de San Expedito”. Por último, contó que esa situación la compartió con el padre de la iglesia, quien se mostró sorprendido y lanzó: “¡No lo puedo creer!”.