Voonnie, una bailarina de TikTok, acusó a Shakira de “inspirarse” en uno de bailes que realizó en su cuenta, donde tiene 1,3 millones de seguidores y muestra sus coreografías.

Hace pocos días, la muchacha compartió unos pasos que improvisó al ritmo de la ‘BZRP Music Sessions #53’, la canción de Shakira y Bizarrap. El clip se hizo viral en TikTok muy rápido y cientos de personas replicaron su baile, y lo convirtieron en un "trend".

Luego, la propia Shakira compartió en su perfil de TikTok un fragmento realizando la misma coreografía, aunque, le dio los créditos del baile a un grupo de bailarinas llamado "Bella Dose".

Ante ese error, la joven Voonnie reaccionó al instante. "Shakira hace mi trend pero da los créditos a otra gente. Me muero de la ilusión y a la vez me da pena", escribió en la publicación donde unió su baile y el de la ex de Piqué.

Ante la aclaración, en otra publicación, la joven lanzó un particular pedido: "Ayúdame mencionando a Shakira, os dejo el vídeo original aquí para que veáis que es cierto. Es un poco triste tener el timeline para ti lleno de gente haciendo mi baile dándole los créditos a otras personas".

Esta no es la primera acusación que le hicieron a la cantante. La primera fue la cantante venezolana Briella, quien aseguró que encontró fragmentos muy similares en el coro, así como en el ritmo que suena parecido con un sencillo suyo.

Biella contrató a un abogado, quien explicó cuáles son las intenciones de la artista venezolana, entre las cuales aclaró que no está "generar problemas", ni demandar a Shakira.

"Más que nada ha sido por la polémica. Ambas partes son partes muy serias. Se ha creado una polémica por un tuit que se hizo. Hay mucho respeto, pero es simplemente por la polémica", indicó el abogado ante Telemundo.

"Como dice Briella puede ser una coincidencia y ella no quiere una sensación agridulce. No es una demanda ni nada por el estilo, es solo para arreglar el asunto. Es simplemente para aclarar: si fue una casualidad, fue una casualidad", cerró.