"¡Vamosss! ¿se c... esta semana?": la pregunta sexual que salió al aire en una transmisión deportiva

Una productora del canal oficial Depor TV irrumpió en medio de una carrera de atletismo que se estaba trasmitiendo en vivo para hacer una fuerte pregunta de todo sexual, sin filtro, y burlarse de los hinchas de Boca que acababan de perder con Racing, de Mauricio Macri y hasta de Juan Pablo Varsky.

Todo pasó en medio de la transmisión que el canal realizó de la final de 500 metros masculina del Sudamericano de atletismo.

"Vamos, ¿se c... esta semana?¿Se c... o no se c...?¿Se c... en esta casa?", se escuchó sorpresivamente tras unos aplausos.

"¿Para qué se pudieron a hacer cuentas sobre el tricampeonato?", continuó, poco después que se supiera que Racing había eliminado a Boca, en la tarde del lunes, del torneo local.

"¿Te das cuenta como son? tarados, imbéciles como su gran mentor Mauricio Macri. El chabón dejó estupidez mental", dijo enseguida.

Poco después, siguió, ahora contra uno de los comentaristas del partido: "que linda esa voz de derrota de Varsky, es alimento para mi alma".

Sin embargo, solo pudieron escucharlo los que seguían la misma trasmisión en vivo por el canal de Facebook.

Tal vez por eso, quienes llevaban adelante el relato continuaron como si nada, ya que no tenían manera de advertir lo que pasaba por la otra plataforma.