“¡No me toqués más!”: Marcos sufrió acoso y explotó de bronca con Camila de Gran Hermano

Y un día iba a explotar. El “más tranquilo” de Gran Hermano, Marcos, se hartó de que Camila lo viva tocando y se enojó fuertemente.

El joven salteño se sintió acostado sin consentimiento y no dudó en ponerle un freno, pero ella continuó con la misma conducta y Maxi Giudici tuvo que intervenir para ver si de esa forma comprendía lo que le pedía Marcos, que explotó mientras compartían un momento en el sauna.

Lattanzio no se dio por vencida e insistió varias veces. “No, gracias. No Cami, muchas gracias. No, gracias”, le repitió hasta el cansancio. Fue ahí donde se metió Maxi, quien disparó: “Camila, te están diciendo que no. ¿Qué parte no entendés?”.

A raíz de este video, se viralizaron otros de situaciones parecidas. Una de ellas también lo involucra a Agustín, que se encontraba conversando en el jardín con su amigo. “¡No me toqués más!”, se le escuchó gritar a Marcos ante las caricias de la jugadora.

Gran Hermano: Marcos rompió en llanto mientras lavaba los platos porque extraña a su familia

En otra grabación, ella se quiso acostar al lado suyo en la cama pero no lo permitió. “No, andá para allá”, le dijo serio y contundente.

La jugadora, que ingresó en el primer repechaje junto a Ariel Ansaldo, reconoció que su compañero le parece muy lindo, pero que no sabía de qué forma acercarse a él. Sin embargo, el salteño ya dejó en claro que no siente nada por ella, y que tampoco quiere tenerla cerca porque se siente incómodo con su comportamiento.