El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán, decidió salir a contestarle a quienes suelen intentar descalificarlo utilizando el “marido de Pampita” para hacer referencia a él sin nombrarlo.

Los que me llaman ‘Marido de Pampita’ sólo muestran su condición de machirulos y sus propias carencias”, marcó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad

Y a continuación, el ex legislador y marido de la modelo, con quién tiene una hija en común, aseguró: “a mi no hay nada que me dé más orgullo que estar casado con esta mujer y tener una hija juntos, a mí me dicen eso e inflo el pecho. A mucha gente le incomoda que haya una mujer exitosa y poderosa como Carolina (Ardohaín)”.

Finalmente, sostuvo “yo estoy enamorado de mi mujer y lo único que hacen llamándome así es que me ponga orgulloso, y mostrar los prejuicios propios”.