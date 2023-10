"Estoy preparando una cumbia estilo mexicano": Morena Rial anticipó su regreso a la canción

Morena Rial anticipó que planea regresar a la música, esta vez con un lanzamiento profesional vinculado a la cumbia mexicana.

De la mano de su representante Christian Manzanelli, trascendió, a partir de una publicación en su cuenta de Instagram, que buscará seguir el camino musical.

Pese a que el proyecto recién comienza y aún no tiene una fecha de estreno confirmada, Morena Rial reveló algunos detalles sobre su regreso a la música.

Según declaró, la primera canción que lanzará será una mezcla de cumbia estilo mexicano con colombiano. Además, está en conversaciones con varios artistas reconocidos de la movida tropical y del RKT para realizar colaboraciones.

Rial ya había incursionado en el mundo de la música en el 2017 bajo el seudónimo "El ángel del amor". En aquella ocasión, interpretó algunas canciones de ritmos tropicales y cuarteteros, que son sus favoritos.

Incluso, tuvo la oportunidad de debutar en el escenario del Circo Rodas junto a su entonces novio, Martín Casar.

En el año 2019, Morena lanzó su primer sencillo titulado "Hello Baby", en honor a su hijo. Sin embargo, poco tiempo después se alejó de la música. Según explicó en una entrevista, tomó esta decisión debido a que no podía realizar shows ni giras estando embarazada. "Tuve que hacer algo más tierno por mi bebé, no iba a cantarle cumbia", afirmó.

Rial recibió críticas por parte de usuarios de redes sociales por su regreso a la música. Sin embargo, ella ha respondido defendiéndose y agradeciendo a aquellos que la critican por enseñarle a no ser tan negativos y a no arruinar la felicidad de los demás.