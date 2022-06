“¡Déjenme de joder!”: Amalia Granata criticó el reconocimiento cultural que recibió L-Gante

La diputada nacional de Santa Fe, Amalia Granata, apuntó contra L-Gante, por un reconocimiento, que el creador de la "Cumbia 420", recibió días atrás y se mostró totalmente en desacuerdo con que destaquen al artista.

“Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!”, señaló furiosa Granata. Y analizó: “Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”.

La realidad es que días atrás, L-Gante recibió una distinción que lo llenó de orgullo. “Mirá el detalle que veo siempre en mi casa”, comentó en su cuenta de Instagram mientras mostraba la imagen de la placa que recibió por su trayectoria, por parte de la empresa Deco Color SRL. Este reconocimiento es por “el esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”. De esta manera, el joven compartió su alegría con sus millones de seguidores en las redes sociales.

Reconocieron a L-Gante por su aporte a la música y cultura: le entregaron una placa

Pero lo cierto es que este hecho provocó la indignación de Amalia Granata, quien se expresó a respecto en Polino Auténtico, el programa de Radio Mitre que conduce Marcelo Polino los sábados a la mañana.

No es la primera vez que un reconocimiento al cantante de cumbia 420 causa polémica. Por caso, en octubre del año pasado el Concejo Municipal de Rosario aprobó la distinción del artista como “visitante distinguido” en la ciudad, y durante el debate previo, la concejal Daniela León fundamentó su voto en contra citando las propias letras del músico de cumbia 420. “Precisamente son las letras las que fomentan la violencia de género”, comentó.