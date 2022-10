Desde Centenario, Cutral Co, San Martín de los Andes, El Bolsón, Bariloche, Trelew, Puerto Madryn y Cerro Centinela. Este martes, la primera promoción de conscriptos que tuvo la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia se reunirá luego de casi 50 años con el objetivo de recordar aquellos días de colimba y adolescencia.

Manolo Lagos, uno de los integrantes de aquella camada, no oculta su emoción por este reencuentro que reunirá a más de 30 hombres de distintos lugares de la Patagonia. “Los corazones están a full, porque es una tremenda emoción que hombres de 67 años nos reunamos en la IX Brigada a recordar cuando teníamos 20 años, porque la gran mayoría no nos vemos desde esa época, desde que teníamos 21 años”, dice a ADNSUR. “Gracias a la magia del celular, el WhatsApp y el celular, y la voluntad de alguno, empezamos a buscarnos. Ya somos más de 65 los que nos hemos encontrado, pero no todos pueden venir; algunos no estamos en el mejor momento de salud, también es una cuestión de bolsillo porque todo requiere movilizarse, un gasto, y todos somos jubilados, pero vamos a estar".

El encuentro comenzó a gestarse hace unos meses, como dice Lagos, gracias a las bondades que ofrece la tecnología en el Siglo XXI. Un grupo de WhatsApp comenzó a nuclear a los integrantes de esa camada y poco a poco se fueron sumando nuevos ex camaradas recordando aquellos días en la IX Brigada.

Como cuenta Manolo, muchos hablan y comparten recuerdos. Otros cambio, leen y participan a cuenta gotas. Sin embargo, cuando surgió la posibilidad de encontrarse en Comodoro muchos decidieron avanzar. Así, este lunes por la tarde comenzaron a llegar ex conscriptos de diferentes ciudades.

RECUERDOS, CAMARADERÍA Y LUGARES

El grupo pernoctará en la antigua compañía de servicios, como lo hacían hace 45 años. La actividad principal de la reunión será este martes desde temprano. Está previsto hacer una evocación en recuerdo a aquellos que ya se han ido y luego recorrer la unidad, “los lugares donde estuvimos y ver también la parte nueva”, aclara Lagos.

Al mediodía, en tanto, habrá un almuerzo de camaradería y por la tarde las actividades estarán orientadas a recorrer diferentes partes de la ciudad, entre ellos sitios que frecuentaban en sus días de franco durante los 14 meses que duró el servicio.

A Lagos se lo escucha emocionado por este reencuentro y explica la razón. “Para nosotros es algo tremendamente cargado de emoción porque son 46 años que parece que se fueron en dos o tres días. Lo bueno es que cuando nos reencontramos a través del grupo de WhatsApp nos fuimos hermanando mucho más que cuando estábamos en el servicio militar”.

Lagos en ese entonces prestaba funciones en “la compañía de servicio, en el hangar viejito”, y asegura que durante su permanencia en la colimba aprendió mucho y se sintió contenido, a pesar que le tocó hacer el servicio en el mismo año que inició la última dictadura militar.

“Uno ahí aprendió a conocer un montón de cosas y fundamentalmente la vida. Nosotros venimos de lugares distintos, de distintas culturas y razas, pero esto es un recuerdo en el que todos nos igualamos, y tiene que ver con el excelente trato que nos brindó la IX Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, porque hemos visto otras cosas, pero nosotros no sentimos cuidados”.

Las actividades de mañana comenzarán a partir de las 9 y se extenderán durante todo el día. La invitación está abierta a todos los ex conscriptos clase 55 que realizaron su servicio en la IX Brigada Aérea, con el objetivo de recordar, reencontrarse y volver a la adolescencia, aquella época que los marcó a fuego.