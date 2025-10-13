“Volver” dice que “veinte años son nada” y puede ser verdad o mentira dependiendo del punto desde el que uno lo mire. Para un emprendimiento o un local comercial, dos décadas son toda una vida: un camino de altos y bajos que puede llevar a diferentes experiencias. Andrés Acevedo lo sabe. Hace 20 años, junto a Lautaro Recalde, quien fue socio por más de una década, creó Musters, un pequeño local de vinos que hoy se convirtió en una referencia para la zona y que busca dejar su propia huella con un gran evento.

“Tierras Mar y Vinos” en su primera edición reunió a 32 bodegas y un enólogo. Ahora redobla la apuesta con 40 bodegas, 5 enólogos, un viticultor, dos embajadores de marca y un sommelier de renombre como es Andrés Rosberg, el fundador y expresidente de la Asociación Argentina de Sommeliers, y ex titular de la Asociación de la Sommellerie Internacional.

LA FIESTA DEL VINO EN EL SUR DE LA PATAGONIA

Andrés es el impulsor de este gran evento. El emprendedor, nacido en Entre Ríos y que desde los 14 años vive en Comodoro Rivadavia, decidió organizar una feria de jerarquía pensando en los 20 años de Musters, ese proyecto que nació como un emprendimiento en el momento de crecimiento del mundo del vino en Argentina y terminó convirtiéndose en una marca.

La idea era crear un evento que acompañara el desarrollo turístico, gastronómico y la riqueza natural de la ciudad, y en su segunda edición promete ser la fiesta del vino en el sur de la Patagonia.

En la víspera de la segunda edición de “Tierra, Mar y Vino”, Acevedo recordó junto a ADNSUR lo que fue la primera edición, que reunió a más del 90% de las bodegas de Chubut, algo difícil de lograr.

“Realmente superó nuestras expectativas. Íbamos a hacer una feria, digamos chica, y terminó siendo una feria muy grande, donde pasaron más de 300 personas. Logramos reunir a más del 90% de las bodegas de Chubut con vino terminado en el mercado, cosa que es difícil porque hay muchos vinos que incluso son de difícil acceso, no están en las tiendas de bebidas y demás. Y bueno, logramos hacer una feria con un perfil netamente patagónico, convocando a la mejor gastronomía de la zona y a una sommelier, comunicadora e influencer como Sol Sommelier.”

La segunda edición promete ser aún más imponente, asegura Acevedo. No solo habrá 40 bodegas y un espacio premium con Pernod Ricard Argentina, sino que el foco estará en el contenido. Se sumarán seis enólogos de diferentes zonas del país, dos embajadores de marca y el fundador de la Asociación de Sommeliers Argentina. Además, cada stand será atendido por personal especializado, lo que dará un salto cualitativo.

La iniciativa cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Rada Tilly y recientemente fue declarada de interés legislativo y municipal. Acevedo adelantó que esta segunda edición estará diagramada por regiones (Patagonia, Mendoza, Salta, Córdoba), permitiendo recorrer el país entre varietales. Pero la gran frutilla del postre serán las charlas, que buscarán mejorar la experiencia del público y, a su vez, aportar valor a los productores que apuestan al vino en la provincia. Habrá nombres clave, como Darío Maldonado, contando el desarrollo de la vitivinicultura en Chubut, y un trío de enólogos: Sol Miretti, de Cielos de Gualjaina; Sofía Elena, de Contracorriente de Trevelin; y Guido Malacalza, de Otronia, que debatirán sobre el terroir y las tipicidades de los vinos de Chubut, mostrando la diversidad geográfica de la provincia.

Tierra, Mar y Vinos también contará con la participación de Eduardo Soler, de Bodega Ver Sacrum y La Cayetana, quien compartirá su proyecto de viñedos con perfil marítimo en Bahía Bustamante.

Además, tendrá espacios conceptuales como el salón "Ballena Seis" (exposición), el espacio "Punta del Marqués" (charlas) y el "Espacio Nómade", donde estará la gastronomía de Molle Verde, IN y Del Marqués. Mientras tanto, el bartender Javier Biagetti llevará su coctelería al espacio Perno Ricard y Musters presentará su vino por los 20 años.

El mismo fue desarrollado por el enólogo Sebastián Bissole, contó con el apoyo de geógrafos del CONICET, quienes colaboraron en el diseño de la etiqueta del vino, y hay una nota, a modo de homenaje, del periodista Cristian Aliaga, fallecido el año pasado.

Acevedo está entusiasmado con esta segunda edición y asegura que “va a ser una fiesta del vino y del mar. El concepto tiene que ver un poco con eso; es una expresión conceptual de lo que queremos lograr, de alguna manera, a través de un evento de esta característica: construir una feria que sea realmente bella, atractiva y de interés. Creo que vamos en ese camino para instalarla a escala nacional como un evento dentro del cronograma de los eventos del vino, una feria realmente importante, que es una fiesta del vino argentino y, fundamentalmente, también, del vino chubutense”. Así, “Tierra, Mar y Vinos” busca instalar a Rada Tilly en el cronograma nacional de eventos del vino, una industria incipiente e innovadora por debajo del paralelo 42.