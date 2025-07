El Falcón 66 blanco del papá de Pablo, las salidas a Chicano, Jonathan y Motobar, los encuentros en esa casa del Juan XXIII, aquel punto de reunión en la infancia y la adolescencia. Claudio Felhi, Pablo Palacios y Martín Bellido son amigos de toda la vida y hoy, con casi 50 años, trabajan para tener su propia destilería y elaborar bebidas espirituosas a gran escala.

Ellos son los creadores de Ñire, el primer Whisky de Comodoro Rivadavia que nació gracias a su amistad y que terminó fortaleciendo su vínculo. Hace siete años comenzaron a producir y el camino los fue llevando desde el hobby hasta el sueño del emprendimiento propio, y en ese sendero caminan.

Por estos días, los amigos se preparan para lanzar el primer whisky ahumado y salado elaborado con turba del mar de Comodoro, y también avanzan con la habilitación de su destilería, la planta de elaboración que les permitirá producir a otra escala y que el hobby se convierta en un negocio formal.

Una amistad y la decisión de apoyarse

Claudio, Pablo y Martín se conocen de toda la vida. Pablo es el amigo en común que terminó uniendo al grupo. A Claudio conoció en tiempos de primaria en la escuela 143. Tenían 6 años. Mientras que a Martín cuando comenzó la secundaria en el Colegio Santo Domingo Savio. Bellido era un año menor, pero por cosas del destino y de los libros, egresaron juntos.

Fue en esa época que Martín y Claudio también empezaron a juntarse. La casa de Pablo era el punto de encuentro, el lugar de grandes charlas de adolescentes, de idas y vueltas a la plaza del barrio, de sueños y amores que se concretaron y otros que no, y de aquel Falcon de tantas anécdotas que Martín recuerda.

A la distancia, Martín aún no lo puede creer: “El viejo le pasaba la llave a Pablo y ni un drama; mi viejo ni en pedo me pasaba su auto. Me acuerdo de que era blanco, pero siempre andábamos dando vueltas en la costanera y en el centro, porque en esa época en Comodoro era eso nada más”.

Mientras lo cuenta, ríe y los amigos asienten. Pablo admite que no recordaba esa época, pero el comentario activó una catarata de momentos. “El tema era que te paraba la policía en todos lados”, dice Claudio riendo, “porque imaginate, era un Falcon con seis vagos adentro”.

La carcajada inunda la pequeña destilería. En la habitación hay botellas de whisky y gin de diferentes tipos. En otra habitación, mientras tanto, se destila alcohol y el calor se hace sentir. Mientras que en un tercer cuarto, la temperatura es fría y las barricas de 50 y 100 litros hacen la última parte del trabajo previo al embotellado final.

Pablo lo dice y sonríe: “Mi casa era el centro de reuniones, ahí caían todos y desde ahí salíamos con el Falcon a dar vueltas. Era salir al centro; por ahí también salíamos los fines de semana, en vacaciones mucho más, pero no era siempre salir al boliche, sino juntarse en mi casa”.

Cuando Pablo se puso de novio, los encuentros se pausaron un poco, pero no del todo. El trío a veces fue dúo y Martín y Claudio continuaron juntándose. La amistad entre ellos terminó de hacerse carne en esas tardes de charla y noches de boliche que aún recuerdan.

Pablo también fue el primero en casarse, pero el segundo en tener hijos. Ahí le ganó Martín, quien hace 26 años fue papá de una nena. Hoy tiene dos hijas más, de 24 y 18 años, y está próximo a ser abuelo. Por supuesto, el chiste no escapa al grupo: “Va a ser el abuelito”.

Cuando Claudio se fue a estudiar medicina a Córdoba, la dinámica del grupo cambió. Ahí fueron Pablo y Martín los que siguieron juntos, y las vacaciones se convirtieron en el momento perfecto para el reencuentro. Fueron años de mucho estudio para Claudio, no solo cuando estuvo en Córdoba, sino también cuando hizo la residencia de cirugía en el Hospital Regional y cuando decidió especializarse en urología en Buenos Aires.

La distancia hacía de lo suyo, pero siempre encontraron la forma de reencontrarse, como esas amistades que nunca se terminan. Y hace unos años, cuando Pablo, por su celiaquía, decidió comenzar a elaborar su propia cerveza, sus amigos decidieron ayudarlo sin imaginar que estaba naciendo un hobby que iba a terminar siendo un emprendimiento.

DE LA CERVEZA A LA DESTILERÍA

Su primera marca se llamó Rocco, una cerveza que tuvo dos versiones: IPA y Amber. Más tarde llegó Ñire, el primer whisky de Comodoro, que de alguna forma terminó cambiando todo, incluso su amistad.

“Esto nos unió más, pero nosotros nunca dejamos de vernos”, dice Martín. “Es verdad”, agrega Pablo. “Antes, por las obligaciones de cada uno, entre trabajo y familia, nos veíamos, pero no tan frecuentemente; por ahí, los fines de semana. Pero cuando empezamos en 2016 a hacer la cerveza, sí comenzamos a vernos más seguido”, cuenta, coincidiendo con su amigo.

Como dice Claudio: “es un anclaje de unión y terminó siendo la excusa, porque todos los sábados nos juntamos acá, nos turnamos para cocinar a pesar que alguno se hace el boludo, y compartimos un momento porque esto demanda muchas horas y lo hacemos juntos”.

LA DESTILERIA

Claudio, Pablo y Martín elaboran todas las semanas. Los sábados suele ser el día de encuentro, bien temprano, entre las 7 y las 8. Martín es el primero en llegar y comienza el trabajo. Hay días en los que solo se realiza destilación primaria, otros en los que se lleva a cabo destilación secundaria y otros que, además, se efectúa el envasado o llenado de barricas. Cada proceso es diferente y cada uno tiene su tiempo.

Los productores admiten que, desde los últimos tres años, cuando los conocí, ha cambiado mucho su forma de trabajar. “Cambió todo, cambiaron las recetas, estábamos en un quincho, ahora tenemos la casa completa para trabajar y, en cuatro años, ha sido mucho el progreso en cuanto a experiencia. Cuando empezamos, usábamos también un destilador de 25 litros, con un destilado gotita a gotita, y ahora estamos con un destilador de 150 litros, cuya producción es mayor y más rápida”, cuenta Pablo.

Por estos días, el grupo avanza en la habilitación de la destilería. Ya presentaron los planos en la municipalidad y esperan que salga ese trámite para luego obtener los permisos que permitan que los productos lleguen a los comercios. Cuando eso suceda, saben que será momento de crecer y pasar de un destilador de 120 litros a otro de 1.200 litros y trabajar en tándem.

Por eso, en tiempos de crecimiento, el objetivo es abastecerse de barricas de maduración para tener producción a disposición y seguir innovando. Es que, además del whisky, en su momento también sumaron gin e hicieron cognac. Y ahora van por Ñire Port, un whisky ahumado y salado.

“Es un whisky tipo Islay. Se da en algunas islas del Reino Unido y, como tienen un clima muy parecido al de acá, se nos ocurrió que también podíamos tener un whisky de este tipo. Está hecho con turba, que le da esas notas medicinales de humo y sal por la maduración cerca de la costa. Pero es otro proceso de maduración; se hace con un grano que está ahumado con turba costera de la zona, cerca de Rocas Coloradas, la mezcla de alga y pasto que se usa mucho en jardinería, y el resultado es un grano que aporta humo y sales”, dice Claudio.

Los productores aseguran que el whisky es una bomba, diferente a los destilados convencionales, pero para disfrutarlo de otra forma. Por supuesto, también continúan elaborando versiones más evolucionadas de Single Barrel y Single Malt, madurados en roble francés, y próximamente realizarán un cask strength, un whisky que se embotella como sale de la barrica, sin diluirlo. “En nuestro caso es a 56° grados. Hay gente que lo toma así y otros con agua”, explica Claudio.

Lo cierto es que cada cocina es un tiempo de trabajo, charlas y bromas que continúan luego en el grupo de WhatsApp, donde se habla de todo. Así, este grupo de amigos logró consolidar su vínculo, creando y destilando bebidas espirituosas, y todo por ayudar al amigo que los vinculó en esta amistad de toda la vida.