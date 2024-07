Una fotografía en Facebook, la difusión en un medio de comunicación, la intermediación de un influencer militante y la voluntad de un gerente que puso a las manos a obra, demuestran que, cuando se quiere, se pueden solucionar problemas que para algunos son insignificantes, pero que para otros tienen un gran impacto en su vida por lo que representan.

Lesly Levien está feliz. Esta semana recibió una noticia que le devuelve un poco la esperanza y la ilusiona con que algunas cosas para sus hijos mejoren. La joven es mamá de Giovani (13) y Fiama (12), dos nenes de Comodoro que padecen microcefalia y holoprosencefalia, respectivamente. Por sus cuadros conviven con diferentes patologías y en el caso de la más pequeña, se transporta en silla de ruedas.

Lesly siempre quiso que llevaran una vida normal, saliendo, yendo al super y paseando por la ciudad. Sin embargo, el año pasado, cansada de ver lo que le sucedía cada vez que iba a un supermercado, decidió publicar su situación en Facebook y tuvo respuesta.

“Todo empezó el año pasado cuando publiqué una foto en mi Face de cómo tenía que hacer las compras con ellos”, cuenta a ADNSUR. “Yo soy muy independiente, salgo para todos lados y si no tengo alguien que me acompañe me gusta salir sola y estas cosas son las que no me ayudan. Entonces, el año pasado publiqué una foto de cómo tenía que hacer las compras con ellos. A ella la tenía que subir a un baby set de bebé porque en el asiento de los carros para nenes más chiquitos no entra y si la fuerzo para sentarla le va a doler porque tiene un problema en la cadera. La verdad es que siempre ponía algo en las redes, pero el año pasado lo comenzaron a compartir y me empezaron a contactar de la radio y lo publicaron en un medio. También me llamo Gastón Fuentealba que tiene un canal de Youtube y me ayudó a hablar con concejales y habló con los gerentes de los supermercados”.

UNA RED PARA DAR RESPUESTA

Pablo Camnasio es el gerente regional de La Anónima. Estaba de vacaciones cuando recibió el llamado por el caso de Lesly. Cuando volvió, recordó el pedido y consideró que algo había que hacer. “La Anónima tiene como propósito que debemos poner el cliente en el centro y lo vimos como una buena alternativa”, dijo a ADNSUR consultado por el tema. “Trabajamos el tema con Operaciones y consultamos con el proveedor de Alemania que nos presentó esta alternativa que presentamos en la sucursal del centro”.

El último miércoles, Lesly se acercó a la sucursal del centro y junto a Fiama usaron los carros de compras que la cadena de supermercados trajo de Alemania.

El equipo adaptado permite llevar a chicos de hasta 50 kilos y no solo fue incorporado a las sucursales grandes de Comodoro, sino también en Rada Tilly y Sarmiento, y ahora será propuesto como ley provincial. El diputado provincial Daniel Casal lo presentaría en la próxima sesión de la Legislatura, asegura Lesly.

"Fiama", como se denominará el proyecto, buscará que todos los supermercados de la provincia incorporen equipamiento de este tipo para que todos los nenes puedan ir al supermercado con su familia.

“Estoy feliz porque hay muchos nenes con discapacidades motrices. Yo sé que a veces los expongo a ellos, pero lo hago para que la gente vea. Algunos me cuestionan y me preguntan por qué lo hago, pero a mí me gusta que la gente vea la vida de ellos, es una vida normal. El problema es que la gente de acá es muy cerrada y no está acostumbrada a ver nenes así. Pero nosotros desde que nacieron salimos a todos lados, paseamos, salimos siempre, vamos al cine, vamos a hacer las compras. Es lo que siempre quise, que lleven una vida normal y estas cosas me lo hacen difícil”.

La joven admite que en la ciudad “hay muchas cosas por mejorar”. A modo de ejemplo, dice que en la Costanera hay muchos caminos angostos, que hay veredas deterioradas y la gente tampoco respeta las rampas. Sí, es un problema social que involucra tanto al Estado como a los privados.

“Falta más inclusión, más educación, incluso en las escuelas, porque ni siquiera las maestras comunes tienen preparación para algo así. Yo lo quise integrar a él a una escuela común y era como que todo el tiempo querían que se vaya, porque no estaban preparadas y no sabían cómo hacer. Entonces si eso pasa nunca se van a integrar, pero me gustaría que se den a conocer más este tipo de casos, que la gente lo vea, porque la sociedad cree que son invisibles y no es así, que también la gente eduque y tenga más empatía”, dice la madre que con una publicación en redes logró que alguien la vea, escuche y dé solución a uno de los inconvenientes que tienen las personas que conviven con discapacidades motrices.