Abril aún siente la emoción del momento, ganó una casa y no lo puede creer. La joven de 23 años fue la ganadora del sorteo que el último viernes realizó ADNSUR junto a Tu Hogar Patagonia y aún no sale de su asombro. Es que, como dice, hasta hace cuatro días no tenía nada y hoy tiene una casa.

La joven pasa por un excelente momento. Hace un año trabajaba como becada en el Club Huergo y ahora tiene un trabajo formal y su propia vivienda, una casa que pronto espera convertir en su hogar.

Del otro del teléfono a Abril se la escucha contenta. “Es una alegría enorme. Si te ponés a buscar en mi perfil de Face participo en un montón de sorteos y este fue ‘vamos a ver qué onda, vamos a intentar’ y era una posibilidad. Me imaginaba que iba a ser re concurrido el concurso pero nunca me imaginé que iba a ganar, porque uno hasta que no le pasa a alguien cercano o a uno mismo no cree mucho en esas cosas, así que nada, estoy feliz”.

SOÑAR CON LA CASA PROPIA

En la actualidad, Abril vive en Palazzo junto a Sandra, su madre, y Santiago, su hermano. Admite que con su nuevo trabajo en la estación de servicio de Kilómetro 5, ya pensaba en la idea de irse a vivir sola. Sin embargo, nunca imaginó que se daría todo de esta forma.

“Hace menos de un año comencé a trabajar en la estación, y justo en estos días de casualidad me había puesto en la cabeza ‘¿por dónde arranco para tener mi casa?’, decir, ‘bueno, empiezo a encarar por otro lado, para progresar’, decir ‘vamos a ver precios para tener una idea, a cuanto hay que llegar’ y justo salió el sorteo”.

La casa de Tu Hogar Patagonia se sorteó el último viernes en el marco del 123° Aniversario de Comodoro. Abril admite que no esperaba el llamado. Incluso cuando atendió, pensó que el motivo era otro. Sin embargo, la suerte estaba echada.

“Cuando me llamaron pensé que era porque había ganado un telebingo, pero no, era por la casa. Pero es cuestión de suerte, como te digo, participo mucho en sorteos en las redes sociales, pero me había olvidado que el sorteo era ese día. Estaba limpiando mi pieza re desconectada y me llamó la periodista. Me dijo, ‘ganaste una casa’ y fue re inesperado, no me caía la ficha”.

Abril cuenta que se puso nerviosa, no sabía qué hacer. Le preguntaron si podía conectarse a una videollamada, pero los nervios y la ansiedad casi no la dejaron. Eran los nervios de la felicidad. “Me agarró desesperación, no encontraba el celular de mi mamá, nada, no sabía para dónde arrancar, pero muy contenta”.

El próximo 10 de marzo la joven cumplirá 24 años y tiene motivos para festejarlo, deseando ya poder instalar su nuevo hogar. “Es algo que deseé mucho, le metí mucha ficha. Probablemente vuelva a Valle C porque, gracias a Dios, tengo la ayuda de mis papás. Si bien tengo la casa, si no tuviera un terreno sería más difícil, pero por suerte tengo la ayuda de ellos así que seguramente me vaya para allá. La verdad estoy muy contenta, ya pasaron tres o cuatro días pero me quedo pensando y tengo una casa de un día para el otro de no tener nada. Mucha gente siendo grande espera tener una casa y muchos no llegan a tener la casa, entonces es decir ‘tengo 23 años y tengo una casa’, es una emoción muy grande”, dice la joven a la que en un año le cambió la vida gracias a un trabajo que le permitió cambiar su economía y un sorteo al que se animó a participar y que le regaló su casa propia: el sueño que muchos quieren alcanzar.