“Si es por mí vamos a quedarnos a vivir acá para toda la vida. En Buenos Aires no pasa que salís al balcón y sentís olor a mar. Aparte la gente es diferente, el lugar es diferente, me encanta”.

Cuando habla Lisa transmite la pasión de lo que siente. Le gusta Comodoro, la ciudad a la que llegó hace casi tres años cuando a su novio le dieron el pase para trabajar en esta ciudad. Eran chicos, tenían apenas 21 y 18 años, sin embargo, no le importó y en la ciudad del sur de la Patagonia no solo formó su familia sino que también encontró un hobby que ahora quiere inculcar a otros.

Lisa Argento tiene solo 21 años y es alfarera, el oficio que aprendió de Oscar Boscaro, el docente que buscó un hobby para divertirse y encontró en la alfarería un oficio que dejará su huella.

Renunció a su trabajo y ahora cobra en dólares gracias al impulso de una práctica milenaria: el porteo de recién nacidos y bebés

La joven cuenta que siempre le gustó el arte. De chica dibujaba, pero por prejuicio nunca se animó a dedicarse a ello. Por eso, cuando llegó a Comodoro lo primero que hizo fue anotarse en la universidad. Quería estudiar una carrera tradicional que le diera un futuro mejor. Sin embargo, terminó encontrando su vocación en un taller de verano y las redes sociales.

“Cuando llegamos con mi marido yo tenía 18 años recién cumplidos, estaba buscando una facultad como loca y empecé Seguridad e Higiene. Pensé ‘tenés que estudiar esto porque sino no sos nada’, pero me terminé yendo para el lado del arte. Me crucé con un taller de cerámica y me gustó. Terminé el taller y me compré todo para hacerlo acá en mi casa. Dije ‘voy a hacerlo sola’, era a prueba y error, pero un día en Instagram vi el torno alfarero y dije ‘quiero hacer esto’”.

Nació con 900 gramos, estuvo internado 97 días y pudo salir adelante gracias al amor de su madre y el equipo de Neonatología del Regional

Lisa asegura que fue amor a primera vista. Lo que vio en las redes le encantó y quiso saber más sobre el arte de la alfarería. Primero googleó y no encontró nada. Después buscó en las redes y tampoco. Incluso le pidió a su pareja que consulte en el trabajo y, sin querer, terminó encontrando a Oscar.

“Le escribí y creo que por él soy alfarera, porque es de otro planeta. Él es paz, fue una señal habérmelo cruzado. Me acuerdo que dijo ‘yo no doy clases, te doy una iniciación, te muestro cómo hacer, te dejo jugar con el torno’ y nos pusimos a practicar, nos pusimos a hacer el cuenco y me salió enseguida. Oscar me dijo, ‘vos tenés algo, intentalo, hacelo’”.

Una joven de 21 años amenazó a un hombre y terminó detenida: tenía dos armas cargadas en la cartera

Cuenta Lisa que esa tarde Boscaro le dio “un montón de tips” para hacer alfarería. Compartió su aprendizaje y las técnicas, pero hizo algo que fue fundamental en su vida, la incentivó a seguir. “Me dijo un montón de cosas y me dio el pie para hacerlo, para mí fue un montón porque fue como que me dio el empujón que estaba necesitando”.

Lisa cuenta que encontró su vocación en este arte milenario y de un día para otro se encontró aprendiendo en internet, mirando, pensando en cómo realizar una figura.

Tragedia: encontraron muerto a un nene de 4 años que era intensamente buscado

Hace un tiempo la joven comenzó a emprender y mostrar su trabajo en las redes sociales: “Es prueba y error”, dice. “Mirar videos, mirar técnicas, observar bien. Hay algo que me inspira y busco darle forma. Eso es lo que más me atrae. Pero me gustaría compartir con otros esta experiencia. Como dije, soy apasionada, me meto por completo, no lo hago a medias y mi objetivo es poner un taller de alfarería. Me han preguntado mucho por los talleres y me gustaría enseñar y que la gente pueda compartir, llevarse una experiencia, conectar con el torno, con la alfarería, porque es una terapia, te hace bien, te cambia el humor, es algo que quiero hacer toda la vida”, sentencia esta joven que decidió incursionar en un arte milenario y encontró su propia vocación que ahora quiere compartir con otros.

Horror: encontraron dos hermanitos muertos y a su mamá con una puñalada en el cuello