Melisa Soledad Cáceres (36) hoy está celebrando su primer Día de la Madre y lo festejará con la gratitud de saber que Benyamín, su hijo, superó un difícil proceso luego de haber nacido con solo 30 semanas de gestación y 1.400 gramos de peso tras una inesperada crisis de hipertensión materna que obligó a que naciera por cesárea.

Oriunda de Misiones, Melisa llegó a Comodoro Rivadavia por motivos laborales. Hace inserción escolar y está a cinco materias de recibirse como profesora de matemáticas. Admite que pensaba que ya no iba a ser mamá. A pesar de que no se cuidaba, no quedaba embarazada. Sin embargo, su llegada al sur de la Patagonia la sorprendió.

“Para mí fue una sorpresa, yo ya me había dado por vencida. Pensaba ‘ya está, tengo 35 años y no me quedo embarazada, ya no voy a ser mamá’. Y bueno, por cuestiones de la vida, del universo, me quedé embarazada acá”, dice entre risas.

Melisa llegó en diciembre y, por las fechas médicas, en enero se quedó embarazada, pero recién a principios de marzo lo supo. Se hizo un test de embarazo y dio positivo, pero no conforme con ello fue al centro de salud del barrio, donde una ecografía confirmó lo que tanto había deseado: «un porotito estaba creciendo hace ocho semanas».

“Lloré mucho, fue lo que siempre deseé, se lo pedí a Dios en algún momento, así que era todo felicidad”, admite.

La madre cuenta que no tuvo suerte con el profesional que la atendió; no la mandó a hacer los controles necesarios y, como ella era primeriza, no sabía qué pasos seguir. Llevaba seis meses, pero solo se había hecho una ecografía y un estudio de sangre. No obstante, el embarazo iba bien hasta que, en el sexto mes, empezó con presión alta.

“Justo coincidió que cambié de profesional porque el otro ginecólogo no atendía más en el lugar. Y la primera vez que me atendió la doctora, registré 130/110 de presión. Me dijo ‘fijémonos en esto’, y me hizo controlar durante toda una semana en la que tuve presión alta. Cuando la vi de nuevo me derivó al Regional y no sé si fueron los nervios o qué, pero yo seguía con presión alta a pesar de que me habían medicado y un domingo registré 150 y me fui de urgencia al hospital y me internaron.”

A Melisa la medicaron, pero la presión no bajaba y el martes 19 a la mañana registró 160/120. Una doctora de guardia controló al bebé y sintió que tuvo tres episodios de apneas y decidieron hacer una cesárea de urgencia.

Benyamín tenía 30 semanas de gestación y pesó 1.440 gramos, un cuadro complejo para cualquier bebé prematuro. Melisa admite que tenía miedo. «Pensaba que quizás no iba a estar formado del todo, que sus órganos no estuvieran bien, pero gracias a Dios él estaba formado, solamente faltaba que creciera», confiesa.

El pequeño estuvo 40 días en neo, un período difícil para Melisa, admite. “No fue fácil. Me acuerdo que al principio me agarró mucha angustia y hubo un doctor, Maxi Rodríguez, que me habló y usó las palabras justas para que pudiera tomar fortaleza y no me sintiera culpable, porque en un momento uno dice ‘qué hice mal, por qué tengo que estar acá, qué hice mal, no me cuidé en esto, en lo otro’. Bueno, él me habló de que yo no era culpable, que las cosas, cuando tienen que pasar, pasan. Y que tenía que estar bien para que Benyamín también estuviera bien, porque como yo me sentía, se lo transmitía a él”.

La hermana de Melisa vino de Misiones para acompañarla y fue su contención durante ese proceso. Es que, como dice, en neo siempre hay avances, pero a veces también pequeños retrocesos.

“Hay que estar fuerte, porque no es fácil. A mí esos pequeños retrocesos me hacían pensar lo peor. Uno siempre trata de evitarlo, pero en ese lugar y en ese momento es inevitable y te cruza el perder a tu hijo, el perder tu mundo, porque para mí era perder todo. Pero bueno, tuve contención afuera, de las enfermeras también, de los doctores también. Ellos me guiaron, me contuvieron, tuve mucho acompañamiento y siempre voy a destacar eso, porque nunca me sentí sola, siempre acompañada”.

Finalmente, Benyamín y Melisa recibieron el alta el 26 de septiembre y celebran su primer Día de la Madre juntos. "Para mí, estar en casa es una bendición", afirma con una sonrisa. "El regalo más lindo que pude recibir este primer Día de la Madre. Voy a recordar siempre y voy a destacar siempre el acompañamiento que tuve tanto de enfermeras como de doctores. Es fundamental y hay que valorar y hay que aplaudir ese trabajo", dice, agradecida por la contención que tuvo y por tener la posibilidad de celebrar el primer Día de la Madre junto a su bebé.