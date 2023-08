“En este momento estamos atravesando un segundo temporal, que por suerte no ha sido tan violento como el sábado pasado –evaluó Donato, en diálogo con ADNSUR-. Hay fallas en el sistema media tensión, con líneas cortadas por elementos que vuelan, como algún nylon con aluminio que nos sacó de servicio una línea y otros elementos cortados o sueltos, pero no son como las implicancias del primer temporal, con árboles caídos sobre líneas o postes de otras compañías que nos tiraron abajo instalaciones”.

Donato recordó que entre las consecuencias del sábado, hubo 60 postes caídos y dos estaciones transformadoras afectadas, con rotura de un transformador, cuya reparación llevará tiempo. Esto provocó consecuencias en todo el sistema de media tensión, que normalmente en horas de la mañana entrega entre 60 y 65 MegaWatt de energía, “pero hoy estamos con 20 ó 22 Mw, o sea con el 65% de la carga caída”.

La situación provoca una gran cantidad de reclamos acumulados, que este martes llegaban a cerca de 2.600, según estimó. “Muchos son repetidos y estamos tratando de dar respuesta a todos. Hay 13 cuadrillas trabajando en la calle durante 24 horas, con turnos rotativos, pero son equipos con min palas, grúas, camiones, etc, que se suman además a otras 6 cuadrillas de contratistas”, enumeró.

La complejidad de la situación, con dos temporales en pocos días de diferencia, llevó a las interrupciones del servicio por líneas cortadas y otros inconvenientes, lo que impidió que se termine de normalizar la inestabilidad del servicio desde el último sábado, estimándose la normalización para los próximos 4 ó 5 días, siempre que el temporal no se prolongue.

Dentro de la gravedad del problema, el temporal de este martes no provocó problemas similares a los del sábado, con caída de postes, lo que a su vez demora las tareas de refacción. “No es lo mismo reponer una línea cortada, que puede llevar a lo sumo 2 horas, que tener que levantar líneas por postes caídos, que puede ser trabajo de un día o más”, explicó Donato.

“Se está trabajando fortísimo, con 100 personas en la calle, alrededor de 20 supervisores que están acompañando los trabajos pero el temporal ha colapsado la estructura de un servicio normal”, indicó.

INVERSIONES Y MANTENIMIENTO

El jefe del Servicio Eléctrico explicó que además de lo inusual de los temporales, hay factores que hacen más complicado el problema, como las líneas de gran antigüedad que hay en zona norte, que “son de la época de YPF y si bien se les hace mantenimiento, tienen muchos años”.

“Hay varios factores. Hay que tener en cuenta que el impacto del viento sobre un poste o cualquier estructura es la velocidad al cuadrado y el sábado tuvimos la ráfaga máxima en 177 km/h, esto es una condición que no se repite en años. Eso no quiere decir que a su vez no haya un montón de infraestructura que es necesario cambiar, por ejemplo las de zona norte, que son muy viejas”.

En igual sentido, explicó que hay obras a realizar en los asentamientos, para regularizar y dar estabilidad en esas zonas, antes de realizar el reemplazo de líneas. “Hay 32 asentamientos en la ciudad, que son lugares donde no tenemos red normalizada de media y baja tensión, en donde la gente está colgada de los mismos, con una calidad de servicio pésima. Para poder regularizarlos como abonados, hay que hacer obras que requieren inversiones de miles de millones de pesos”.

Donato precisó que algunas de esas obras ya se están realizando, en conjunto con el Municipio y programas con financiamiento nacional, como el de Inclusión Eléctrica Nacional (PROINEN), que alcanza al sector COMIPA y Cerro Solo, además del Programa de Obras Tempranas (PROT) que permitió regularizar la situación en la parte alta de Stella Maris.