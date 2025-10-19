“Es fuerte mi bebé”, dice Denise Haro cuando recuerda todo lo que pasó Evelyn Victoria. Reconoce que es una historia que no se va a olvidar nunca y por todo eso este Día de la Madre no será uno más en su vida. Evelyn tiene solo dos meses, pesa 3.200 kg, pero nació con 1.100 kg y solo 30 semanas de gestación, un milagro que venció lugar, tiempo y destino: la pequeña no solo fue prematura, sino que además nació en su casa, con su papá como partero, y sobrevivió a tres RCP.

Evelyn Victoria nació el 21 de julio. Es la cuarta hija de Denise Micaela Haro y José Miguel Guineo. Catorce días antes de su nacimiento, sus papás se enteraron de que venía en camino, pero nunca imaginaron que iba a ser prematura y mucho menos que iba a nacer en su propia casa.

“Yo me enteré que estaba embarazada el 3 de julio y el 21 nació”, cuenta Denise. “Estábamos en la casa con mi marido y empecé a tener dolores. Yo nunca sufrí de contracciones, nada, y pensé que era frío. Empecé a caminar y de repente sentí como que se me cayó un globo de agua. ‘Parece que va a nacer’, le dije a mi marido. Me dijo: ‘aguanta’, pero no aguanté y nació. Él fue el partero”.

Evelyn Victoria nació de pie, con el cordón alrededor del cuello. Su papá, que no había querido presenciar ningún parto por temor a no aguantar la situación, tuvo que oficiar de obstetra en un momento complejo, pero estuvo a la altura de las circunstancias.

José, sin dudar, le sacó el cordón del cuello, abrigó a su mujer y a su hija y comenzó a buscar ayuda para trasladarlas hasta el Hospital Regional. Llamó a diferentes teléfonos de emergencia, pero nunca tuvo respuesta. Tampoco estaba la posibilidad de salir a la calle y buscar ayuda. La pareja vive en Radio Estación, un loteo que recién está siendo urbanizado y donde todavía hay pocas familias y servicios. Así, un llamado a su hermano fue la mejor opción para trasladarlas.

“Él fue nuestra ambulancia hasta el hospital”, dice Denise, agradecida. “Yo estaba tranquila porque ya tuve tres partos y sabía cómo era. Pero sí estaba asustada porque veía que mi bebé estaba azul”, recuerda.

Su cuñado estuvo rápido de reflejos. Bajó por el Camino Roque González y frenó en la Comisaría Sexta, donde pidieron que los escoltaran hasta el hospital. Así, la policía hizo un cordón para liberar las calles, uniendo los servicios de la Seccional Sexta, Séptima, Cuarta, Quinta, Tercera y la Alcaidía.

“Fue impresionante cómo se movieron inmediatamente al ver que la bebé ya estaba nacida a bordo de la camioneta”, dice José cuando recuerda esa noche del nacimiento.

SOBREVIVIR A TODO

Evelyn entró al hospital con hipotermia, igual que su madre, y cuando la recibieron los médicos dejó de respirar. Le hicieron tres veces RCP. El primero fue en el ascensor”, cuenta José. “Después dejó de respirar de vuelta y le volvieron a hacer RCP porque se iba, y la tercera vez vieron que sus pulmoncitos no estaban inflados, estaban colapsados, y le metieron una manguerita para que funcionara el pulmón”.

Evelyn Victoria quedó internada en neonatología. Durante un mes y medio estuvo con cuidados especiales para ver su evolución y su crecimiento. Y todo salió mejor de lo que esperaban. Su evolución fue tan buena que incluso recibió el alta antes de tiempo. Pero no fue fácil.

“Fue difícil, fue duro”, admite Denise. “Fue una etapa de darle leche con una jeringa y una manguera en la nariz. Era difícil, porque a veces volvía a la sala y a la hora me llamaban porque no quería succionar o lloraba mucho. Hubo un tiempo que estaba subiendo de peso muy bien y un día de la nada a las tres de la mañana me llamaron diciendo que no quería succionar. Había bajado de peso y para ella era dormir, dormir, dormir y, bueno, era irse con buenas noticias o volver con malas noticias”.

Mientras tanto, sus hijos también esperaban en su casa y José se hacía cargo de la situación como podía. Cuando la pequeña superó los 2 kilos fue dada de alta y para la pareja fue el momento que tanto esperaban.

"Ahora está acá con nosotros", dice José mientras Denise sostiene a la pequeña. "Ahora el 21 cumple 3 meses, pesa 3.200 kg y está a pura mame y superbien. Los doctores no pueden creer cómo creció todo su organismo, cómo se hizo fuerte, que en poco tiempo le sacaron el refuerzo de oxígeno".

Para la pareja fue un milagro, por esa razón la llamaron Victoria, porque como dice Denise su bebé es fuerte. “Es así, es muy fuerte mi bebé por todo lo que pasó. Estamos muy agradecidos con todo el personal de Neo, con Sabrina, Florencia y todas las enfermeras que me ayudaron un montón en ese momento. Mi bebé está muy bien”, dice con alegría.

Este domingo, Denise celebrará su día en familia y no será una fecha más. Este Día de la Madre tendrá un sabor especial, celebrando la vida y la maternidad.