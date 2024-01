“Siempre quiero más, no me conformo con poco”, dice Rochi y a través del teléfono, sin importar la distancia ni la hora, transmite el entusiasmo que siente por la oportunidad que le dio Telefe para ser parte de la nueva temporada de Gran Hermano.

Rocío está contenta, feliz, sabe que este jueves vivirá otra noche especial. A partir de las 21:00 hs tendrá su segunda participación en “Fuera de Joda”, el streaming que lanzó GH a través de sus canales de Youtube y Twitch. ¿Y cómo no estarlo si su primera participación alcanzó las 58.237 visualizaciones en Youtube y más de 240.000 mil en vivo en Twitch?

“Es algo increíble, es una cosa de locos”, le dice a ADNSUR desde Buenos Aires. “Ayer no lo podía creer, estaba sentada en la mesa, los miraba y decía ‘guau, ahora estoy de este lado’, es algo impresionante, así que estoy muy contenta”.

Rocío admite que la primera hora del streaming del martes “tenía miedo de hablar”. Sin embargo, poco a poco fue fluyendo y todo salió mejor de lo que esperaba. “Uno va fluyendo porque el streaming es tremendo. Uno va relacionándose con el mismo público. Fueron casi 240 mil personas en vivo y la gente se copa porque siempre hay algo de qué hablar. La Tora, Mora, Fede, Nacho, es impresionante la onda que tienen los chicos, me hicieron sentir muy bien, muy en casa”.

DE COMODORO A BARILOCHE

Más de 1800 kilómetros separan Comodoro de Buenos Aires. Sin embargo, la alegría por su participación se hizo sentir en el barrio Roca, allí donde se crió junto a su familia. Es que hace años Rochi viene buscando su camino como creadora de contenidos y la invitación de Telefe llegó en un momento muy oportuno.

“Estoy muy agradecida porque siento que el trabajo valió la pena. Recibí mensajes de todos lados, desde Chile a México, de todos lados, todos estaban revolucionados porque guardé bastante bien el secreto. Algunos de mis allegados ya sabían, pero muchos otros se sorprendieron, así que fue tremendo”.

Rocío nació en Comodoro, pero hace 7 años se fue a vivir a Bariloche en busca del trabajo de sus sueños. Cuenta que siempre le gustaron los medios. Por eso, cuando todavía era una adolescente decidió dejar la ciudad y buscar otro destino.

“Me fui porque quería encontrar el trabajo de mis sueños. Siempre quiero más, no me conformo con poco y me fui sola a Bariloche, con una mano atrás y otra adelante. Me fui con 1.200 pesos en el bolsillo. Viví en el primer hostel casi trabajando, cuidando el hostel, pagando mes por mes, y en eso conocí muchísima gente y de apoco me fui metiendo en la comunidad”.

“La gente ha sido muy buena conmigo, desde que vine hice de todo. Cuando llegué, lo único que quería era trabajar en Cervecería Patagonia 247, pero era muy difícil ingresar porque tenías que saber idiomas, conocer la marca. Creo que mandé 15 veces el currículum, más de 10 veces fui a trabajar con el encargado porque era mi sueño trabajar ahí y milagrosamente trabajé casi tres años; fue uno de los mejores trabajos que tuve en mi vida, así que estoy agradecida”.

Fue en ese trabajo donde Rochi se dio cuenta que le gusta relacionarse con la gente. Allí supo ser secretaria, camarera y también organizó los lugares de reserva, pero donde mejor se desempeñaba era en el contacto con la gente.

En paralelo, época de redes sociales y cámara en mano, la joven descubrió un mundo en la realización de contenidos y poco a poco fue creciendo en seguidores, hasta que en la pandemia explotó.

“Empecé a pegar mucho con Tik Tok y hoy tengo visualizados de más de 3 millones. Ni yo caigo a veces que estoy creciendo tanto, pero bueno, hay un trabajo detrás, los seguidores no llegan solos. Trabajé mucho tiempo en turismo y me ayudó a conocer gente famosa, creadores de contenidos, gente de la tele y hace cuatro meses decidí hacerme freelance. También soy embajadora de Kushman, una cervecería Chilena que trabaja mucho en Valdivia y es muy conocida, así que estoy contenta porque me siento muy parte de Bariloche y eso me encanta porque tengo dos ciudades”.

¿Pero cómo llegó esta oportunidad para la influencer?

“La verdad es que mi objetivo siempre fue tratar de ingresar a la casa y representar al sur”, dice sin vueltas. “Estuve en muchos castings pero no tuve suerte. Pensaba ‘ya estoy afuera’, pero a los productores les gustó el perfil que tengo. El primero en llamarme fue el productor de Telefe. Me dijo que podía entrar en el streaming para estar más cerca de la casa y me invitaron a que vaya a Buenos Aires a hacer unos programas con ellos. Eso fue el martes, un día después que arrancó el programa y todo por un video mío que vieron”.

Rochi cuenta que estaba triste por no haber quedado seleccionada, medio bajón, y se le ocurrió grabar un video. “Les dije en chiste ‘están perdiendo mucho dinero en no tener mi cara y mi diversión dentro de la casa’. Parece que les gustó, se mataron de risa y dijeron ‘esta piba hay que invitarla’”.

Con su debut ya realizado, la joven admite que es un sueño para ella estar trabajando para Telefe, “un sueño cumplido en el canal y el programa más visto de la televisión argentina”.

“Yo vengo desde abajo, vengo trabajando muchísimo y tener esta oportunidad es tremendo, es una cosa de locos. Por eso aspiro a poder quedarme a trabajar en Telefe. Ahora me van a ir confirmando día a día, pero la idea de la producción es que vaya y venga, que no se termine y que siga viniendo hasta que Gran Hermano finalice. Yo, en mi caso, aspiro a quedarme y lo voy a lograr, lo sé, con el trabajo que hago lo voy a hacer”, dice convencida de que con dedicación podrá convencer a los productores, tal como hizo con ese video que la llevó a la casa más famosa de Argentina.

